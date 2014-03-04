مردم از خرید طلاهاي فاقد كد شناسايي از طلافروشی ها خودداری کنند

به گزارش خبرنگار مهرف مجتبی پالیزبان صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: حک نمودن کد شناسايی بر روی کليه مصنوعات طلا در واحدهای توليدی و عرضه کننده اين مصنوعات و قيد نمودن اين كد در فاكتور فروش اجباری است.

وی با اعلام اين مطلب افزود: مصنوعات طلاي خارجي و فاقد كدشناسايي كالاي قاچاق محسوب شده و مردم بايد از خريد اين گونه مصنوعات طلا خودداري كنند.

پاليزبان تصريح کرد: با توجه به فرارسيدن زمان خريدهاي نوروزي هم استاني هاي عزيز از کليه خريداران تقاضا مي گردد ضمن خريد از طلافروشي هاي معتبر هنگام خريد طلا، به فاکتور فروش با درج نام ون وع و وزن مصنوع، قيمت، شماره شناسايی و عيارآن توجه کنند.

كارشناس اجرای استاندارد اداره کل استاندارد استان ايلام گفت: بر اساس دستورالعمل کنترل و نظارت بر مصنوعات طلا و فلزات گرانبهای سازمان ملي استاندارد ايران، گشت مشترک و بازرسی از مراکز عرضه مصنوعات طلا سطح شهرستان هاي ايلام، ملكشاهي، مهران ودهلران با حضور کارشناسان اين اداره کل به اتفاق کارشناسان سازمان صنعت، معدن و تجارت استان و نماينده اتحاديه صنف سازندگان و فروشندگان طلا و جواهر استان ايلام و نماينده كميسون قاچاق ارز وكالاي استان انجام شده و الزام خريد و فروش طلاي داراي كد شناسايي و اعلام ممنوعيت عرضه طلا وارداتي و قاچاق، به اجرا درآمده و تا پايان سال نيز در ساير شهرستان های استان ادامه پيدا خواهد کرد.

پاليزبان عنوان کرد: در صورت مشاهده مصنوعات طلای فاقد کد شناسايی در مراکز صنفی و يا مشاهده فاکتور فروش بدون درج کد شناسايی مصنوع فروخته شده از سوی اين اداره کل عليه متخلفان ابتدا اخطار كتبي ودر صورت تكرار موارد ضمن جمع آوري وتوقيف مصنوعات اقدامات قانونی وقضايي صورت می گيرد.

وي گفت: بر اساس ماده 7 قانون سازمان ملی استاندارد، تنها مرجع قانونی انگ گذاری و تعیین عیار فلزات گرانبها، سازمان ملی استاندارد است.

مجتبي پاليزبان افزود: در استان ایلام با توجه به اینکه واحد تولیدی طلا وجود ندارد، نظارت از طریق بازرسی و نمونه برداری از طلافروشی های سطح استان انجام می گیرد و در آزمایشگاه اين اداره کل يا آزمايشگاه هاي همكار تائيد صلاحيت شده آزمون تعیین عیار انجام می شود.

پاليزبان اعلام كرد: بر اساس دستورالعمل کنترل و نظارت بر مصنوعات طلا و فلزات گرانبهای سازمان ملي استاندارد ايران به واحدهاي توليدي طلا در كليه استانهاي كشور حروف لاتين به عنوان كد شناسايي اختصاص داده شده است به طور مثال واحدهاي توليدي طلا در استان تهران داراي كدTو واحدهاي استان اصفهان داراي كد E هستند.