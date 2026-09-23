اجرای ۵۱۰کیلومتر راه روستایی در آذربایجان غربی؛ جابجایی۵میلیون تن کالا

ارسلان شکری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به وجود حدود ۸ هزار و ۲۴ کیلومتر راه روستایی در آذربایجان‌غربی، اظهار کرد: تاکنون حدود ۵ هزار کیلومتر از این مسیرها آسفالت شده و شاخص برخورداری روستاهای بالای ۲۰ خانوار از راه آسفالته به ۸۱.۸۲ درصد افزایش یافته است.

وی با تأکید بر نقش مشارکت دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی، صنایع، معادن و خیرین در توسعه زیرساخت‌ های روستایی، گفت: اجرای پروژه‌های بهسازی، آسفالت و نگهداری راه‌ها با هدف بهبود دسترسی روستاها، تقویت اقتصاد روستایی و ارتقای کیفیت زندگی ساکنان با جدیت ادامه دارد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌ غربی همچنین از ثبت بیش از ۷۵ هزار تردد ترانزیتی و جابه‌جایی بیش از ۵ میلیون تن کالا در محورهای استان طی پنج ماه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.

شکری اظهار کرد: در پنج ماه نخست امسال؛ ۷۵ هزار و ۸۷۷ تردد ترانزیتی در محورهای استان ثبت شده که از این تعداد، ۴۷ هزار و ۶۵۳ تردد مربوط به ناوگان ورودی و ۲۸ هزار و ۲۲۴ تردد مربوط به ناوگان خروجی بوده است.

وی افزود: همچنین طی این مدت، ۳۸۶ هزار و ۳۰۱ سفر باری در استان انجام شده و در مجموع بیش از ۵ میلیون و ۱۷۹ هزار تن کالا جابه‌جا شده است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌ غربی با اشاره به سهم کالاهای شاخص در حمل‌ ونقل جاده‌ای استان گفت: در این مدت یک میلیون و ۶۰۰ هزار و ۷۶۱ تن سیمان و ۴۱۶ هزار و ۳۳۶ تن مواد معدنی و مصالح ساختمانی در محورهای استان جابه‌جا شده است.

شکری همچنین از فعالیت ۱۰۸ شرکت حمل‌ونقل بین‌المللی کالا در آذربایجان‌غربی خبر داد و گفت: ۲۰ شرکت دیگر نیز در شرف تأسیس هستند که توسعه این بخش می‌تواند ظرفیت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی و ترانزیتی استان را تقویت کند.

وی با اشاره به وضعیت ناوگان و رانندگان بخش حمل‌ونقل کالا ادامه داد: در حال حاضر ۲۸ هزار و ۲۵۰ راننده باری و ۲ هزار و ۸۰ راننده وانت‌بار در بخش حمل‌ونقل کالا فعالیت دارند و تعداد ناوگان باری استان ۱۹ هزار و ۹۴۸ دستگاه و ناوگان وانت‌بار ۱۷ هزار و ۹۸۷ دستگاه است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای آذربایجان ‌غربی در ادامه به عملکرد بخش حمل‌ونقل مسافر اشاره کرد و افزود: طی پنج ماه نخست امسال، ۳ هزار و ۱۱۰ ناوگان مسافری با فعالیت ۳ هزار و ۱۵۵ راننده در استان مشغول خدمت‌رسانی بوده‌اند. این ناوگان شامل ۴۹۹ دستگاه اتوبوس، یک هزار و ۵۵۵ دستگاه مینی‌بوس و یک هزار و ۵۵۶ دستگاه سواری است.

شکری همچنین از مراجعه ۴۸ هزار و ۶۱۷ دستگاه ناوگان سنگین به مراکز معاینه فنی استان خبر داد و گفت: از این تعداد، ۳۷ هزار و ۷۵۱ دستگاه موفق به دریافت تأییدیه معاینه فنی شدند.

وی با تأکید بر اهمیت ارتقای فرهنگ ایمنی تردد گفت: در پنج ماه نخست سال، آموزش‌های ایمنی برای ۸۷۰ دانش‌آموز، ۴۰۰ موتورسوار و ۸۰۱ عابر پیاده در قالب طرح‌های آموزشی و ایمنی اجرا شده است.