مجید حیدریان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید بیان کرد: سازمان استاندارد نظارت های خود را بر عرضه اقلام مورد نیاز دانش آموزان به خصوص لوازم التحریر غیراستاندارد تشدید کرده است.

وی از فعالیت بازرسان استاندارد در تمام هشت شهرستان استان سمنان همزمان با آغاز سال تحصیلی جدید خبر داد.

مدیرکل استاندارد استان سمنان همچنین گفت: عرضه خودکار، مداد، رنگ انگشتی و خمیر بازی فاقد علامت استاندارد در تمام استان ممنوع بوده و با متخلفان برخورد جدی خواهد شد.

حیدریان همچنین با بیان اینکه خانواده ها زمان خرید نیازهای دانش آموزان حتما به علامت استاندارد دقت داشته باشند، گفت: خانواده ها لوازم التحریر مورد نیاز دانش آموزان شان را از مراکز مطمئن تهیه کنند.

وی با بیان اینکه غیراستاندارد بودن انواع خمیر بازی و رنگ و ... بسیار می تواند برای سلامتی کودکان مضر باشد، گفت: انتخاب کالای استاندارد و مطمئن از مهمترین نکاتی است که خانواده ها باید به آن توجه داشته باشند.