به گزارش خبرنگار مهر، محمد امیر صبح امروز چهارشنبه در آئین نمادین نواختن زنگ آغاز مهر و بازگشایی مدارس استان خوزستان که در دبیرستان دخترانه شاهد فاطمی برگزار شد با تبریک این روز، بیان کرد: آموزش و پرورش در یک چهارچوب و ساختار دارای چهار ضلع است؛ ضلع اول نیروی انسانی، ضلع دوم فضای فیزیکی، آموزش و دانش آموزان اضلاع سوم و چهارم هستند.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی در خصوص محتواهای آموزشی گفت: محتوایی که این روزها در کشور وجود دارد بسیار ارزشمندتر از محتواهای کل دنیا است لذا از معلمان درخواست دارم مقاومت و ایستادگی را آموزش دهند؛ وزیر نیز قول مساعد دادند که این مباحث در کتاب های سال آینده گنجانده شود.

وی با اشاره فضای نامطلوب برخی مدارس عنوان کرد: از همه مسئولین و نماینده ها می‌خواهم از ظرفیت مسئولیت های اجتماعی برای ایجاد فضای خوب در مدارس کم برخوردار استفاده شود.

امیر تاکید کرد: نباید آموزش و پرورش را تنها بگذاریم و با ایجاد فضای خوب آینده کشور را تضمین کنیم.