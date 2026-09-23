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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۰۴

مسئولیت‌های اجتماعی شرکت ها باید به یاری مدارس کم‌برخوردار بیاید

مسئولیت‌های اجتماعی شرکت ها باید به یاری مدارس کم‌برخوردار بیاید

اهواز - نماینده اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس گفت: دستگاه‌های اجرایی باید از ظرفیت‌ قانونی مسئولیت‌های اجتماعی برای بهبود وضعیت فضاهای آموزشی در مدارس کم‌برخوردار استفاده کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد امیر صبح امروز چهارشنبه در آئین نمادین نواختن زنگ آغاز مهر و بازگشایی مدارس استان خوزستان که در دبیرستان دخترانه شاهد فاطمی برگزار شد با تبریک این روز، بیان کرد: آموزش و پرورش در یک چهارچوب و ساختار دارای چهار ضلع است؛ ضلع اول نیروی انسانی، ضلع دوم فضای فیزیکی، آموزش و دانش آموزان اضلاع سوم و چهارم هستند.

نماینده مردم اهواز، باوی، حمیدیه و کارون در مجلس شورای اسلامی در خصوص محتواهای آموزشی گفت: محتوایی که این روزها در کشور وجود دارد بسیار ارزشمندتر از محتواهای کل دنیا است لذا از معلمان درخواست دارم مقاومت و ایستادگی را آموزش دهند؛ وزیر نیز قول مساعد دادند که این مباحث در کتاب های سال آینده گنجانده شود.

وی با اشاره فضای نامطلوب برخی مدارس عنوان کرد: از همه مسئولین و نماینده ها می‌خواهم از ظرفیت مسئولیت های اجتماعی برای ایجاد فضای خوب در مدارس کم برخوردار استفاده شود.

امیر تاکید کرد: نباید آموزش و پرورش را تنها بگذاریم و با ایجاد فضای خوب آینده کشور را تضمین کنیم.

کد مطلب 6955976

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