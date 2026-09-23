۷۰۴ هزار دانش آموز آذربایجان غربی راهی مدرسه شدند؛ نواخته شدن زنگ مهر

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی صبح چهارشنبه در آیین بازگشایی در مدرسه دخترانه نور الزهرای ارومیه با بیان اینکه امسال مجموعاً ۷۰۴ هزار دانشآموز در ۵ هزار و ۴۰۰ مدرسه و ۲۴ هزار و ۵۰۰ کلاس درس در سطح استان مشغول تحصیل میشوند،اظهار کرد: از این تعداد، ۶۰۲ هزار دانشآموز در مدارس دولتی، ۸۲ هزار نفر در مدارس غیردولتی و ۲۰ هزار دانشآموز نیز در مدارس بزرگسالان و متفرقه تحصیل خواهند کرد.
علی اکبر صمیمی با اشاره به ورود دانشآموزان جدید به نظام تعلیم و تربیت استان اظهار کرد: امسال ۵۸ هزار و ۵۰۰ دانشآموز وارد پایه اول شدند و حدود ۴۵ هزار معلم، دبیر، هنرآموز، مدیر، معاون و عوامل اجرایی، مسئولیت تعلیم و تربیت دانشآموزان استان را بر عهده خواهند داشت.
وی با اشاره به محورهای مورد توجه آموزش و پرورش در دولت چهاردهم، ادامه داد: از ابتدای انقلاب اسلامی، یکی از محوریترین شعارهای نظام، ایجاد و اجرای عدالت در جامعه بوده و آموزش و پرورش نیز در ساختار، مبانی حرکتی و برنامهریزی درسی خود، موضوع عدالت را در رأس کار قرار داده است.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی گفت: در دولت چهاردهم، موضوع عدالت در دو محور توسعه نهضت مدرسهسازی و توسعه عدالت آموزشی مورد توجه ویژه قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه آذربایجانغربی همچنان با کمبود فضای آموزشی مواجه است، افزود: با وجود تلاش های فراوان مسئولان در دورههای مختلف پس از انقلاب اسلامی، استان همچنان از نظر فضای آموزشی با مشکلاتی مواجه است و در سایر استان های کشور نیز کمبود فضای آموزشی کموبیش وجود دارد.
صمیمی ادامه داد: دولت پس از آغاز به کار، ساختوساز و توسعه مدارس و توجه به کیفیت فضاهای آموزشی را به عنوان یکی از برنامههای مهم خود در آموزش و پرورش مورد توجه قرار داده است.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی همچنین با اشاره به اهمیت عدالت آموزشی اظهار کرد: باید عدالت آموزشی را هم در ساختار و زیرساختهای آموزشی و هم در کیفیت و نوع تدریس دنبال کنیم؛ به گونهای که دانشآموزی که در دورترین نقطه استان و مناطق مرزی قرار دارد، از نظر کیفیت آموزش با دانشآموزی که در مرکز استان و شهر ارومیه تحصیل میکند، تفاوتی نداشته باشد.
وی هویت را یکی دیگر از محورهای مهم تعلیم و تربیت دانست و گفت: هویت به معنای اصالت است و ابعاد فردی و اجتماعی دارد؛ همه ما به عنوان ایرانی و ایرانی مسلمان باید شناخت عمیقی از هویت و اصالت خود داشته باشیم و از آن دفاع کنیم.
صمیمی افزود: در مدارس، تمام تلاش ما این است که موضوع هویت، پرچم کشورمان به عنوان نماد عزت و شرف ایران اسلامی، تاریخ کشور و تاریخ انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گیرد و دانشآموزان با این مفاهیم آشنا شوند.
مدیرکل آموزش و پرورش آذربایجانغربی با تأکید بر ضرورت توجه به جغرافیای کشور و مرزها، آداب و سنن گفت: باید به تاریخ کشور، تاریخ انقلاب اسلامی، جغرافیای کشور و دفاع از جغرافیا و مرزهای ایران بها داده شود.
وی همچنین بر اهمیت حفظ هویتهای فرهنگی و زبانی تأکید کرد و گفت: سنتهای ما باید مورد توجه قرار گرفته و حفظ شوند و موضوع زبان نیز باید ارزشگذاری شود تا در سایه این هویتهای فردی و اجتماعی، بتوانیم همبستگی دینی، ملی و میهنی خود را افزایش دهیم.
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