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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۱۱

هیچ کلاسی در مدارس خوزستان بدون معلم نمانده است

هیچ کلاسی در مدارس خوزستان بدون معلم نمانده است

اهواز - مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: هیچ کلاسی در مدارس خوزستان بدون معلم نمانده است و تمامی ظرفیت‌ها برای آغاز مطلوب سال تحصیلی جدید به کار گرفته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی فر صبح امروز چهارشنبه در آئین نمادین نواختن زنگ آغاز مهر و بازگشایی مدارس استان خوزستان که در دبیرستان دخترانه شاهد فاطمی برگزار شد، اظهار کرد: امروز، مدارس خوزستان با یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانش آموز پس از هشت ماه فعالیت خود را آغاز کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: تمامی مسئولان و دستگاه ها برای مهیا شدن شهر و مدارس جهت حضور دانش آموزان تلاش کردند.

وی با بیان اینکه ۹ هزار مدرسه پذیرای دانش آموزان خوزستانی هستند، افزود: با وجود تمام کاستی ها پای کار هستیم تا مدارس فعال باشند و هیچ کلاسی بدون معلم نماند.

کد مطلب 6955993

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