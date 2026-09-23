هیچ کلاسی در مدارس خوزستان بدون معلم نمانده است

به گزارش خبرنگار مهر، ناصر علی فر صبح امروز چهارشنبه در آئین نمادین نواختن زنگ آغاز مهر و بازگشایی مدارس استان خوزستان که در دبیرستان دخترانه شاهد فاطمی برگزار شد، اظهار کرد: امروز، مدارس خوزستان با یک میلیون و ۲۰۰ هزار دانش آموز پس از هشت ماه فعالیت خود را آغاز کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش خوزستان گفت: تمامی مسئولان و دستگاه ها برای مهیا شدن شهر و مدارس جهت حضور دانش آموزان تلاش کردند.

وی با بیان اینکه ۹ هزار مدرسه پذیرای دانش آموزان خوزستانی هستند، افزود: با وجود تمام کاستی ها پای کار هستیم تا مدارس فعال باشند و هیچ کلاسی بدون معلم نماند.