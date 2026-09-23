امروز آخرین مهلت ثبت نام آزمون دانشنامه و گواهینامه تخصصی دندانپزشکی

به گزارش خبرنگار مهر، آزمون کتبی دانشنامه/ گواهینامه تخصصی دندانپزشکی سال ۱۴۰۵ در روز دوشنبه ۳۰ آذرماه ۱۴۰۵ و آزمون شفاهی در روزهای سه شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه اول تا سوم دی ماه ۱۴۰۵ برگزار می شود.

داوطلبان واجد شرایط که دوره دستیاری را طبق مقررات به پایان رسانده اند، فرصت داشتند از شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ تا امروز چهارشنبه اول مهر ۱۴۰۵ به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به آدرس sanjeshp.ir مراجعه و به صورت اینترنتی ثبت نام کنند.

توجه: داوطلبان باید در همین بازه زمانی نسبت به ثبت نام در سامانه مربوط توزیع متخصصان وزارت بهداشت نیز اقدام کنند.

مدارک لازم برای ثبت نام اینترنتی:

تصویر اسکن شده از عکس ۳ × ۴ توجه: اسکن عکس باید در ابعاد ٣٠٠×۴۰۰ پیکسل، با فرمت jpg و حجم ١٠ تا ١٠٠ کیلو بایت انجام شود.

مدارک لازم برای ثبت نام دانش آموختگان خارج از کشور:

۱. تصویر اسکن شده از عکس ۴×٣ رنگی داوطلب

۲. تصویر اسکن شده از معرفینامه مرکز خدمات آموزشی جهت شرکت در آزمون

۳. تصویر اسکن شده از صفحات اول و دوم شناسنامه

داوطلبان برای پرداخت هزینه شرکت در آزمون باید به لینک «پرداخت الکترونیک هزینه ثبت نام» مراجعه و هزینه شرکت در آزمون را بر اساس مبالغ مندرج در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی با استفاده از کارتهای بانکی عضو شتاب پرداخت و کد پرداخت را دریافت کنند.

هزینه ثبت نام برای افرادی که برای نخستین بار در آزمون شرکت می کنند ۸ میلیون ریال معادل ۸۰۰ هزار تومان، برای افرادی که برای دومین بار در آزمون شرکت می کنند ۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار ریال معادل یک میلیون و ۵۸۰ هزار تومان و برای افرادی که برای سومین بار یا بیشتر در آزمون شرکت می کنند ۳۱ میلیون و ۴۰۰ هزار ریال معادل ۳ میلیون و ۱۴۰ هزار تومان است.

توجه: داوطلب باید پس از پرداخت هزینه شرکت در آزمون، مراحل ثبت نام (بارگذاری مدارک و تکمیل فرم ثبت نام اینترنتی) را کامل کرده و کد رهگیری را دریافت کند.