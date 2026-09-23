مدارس مناطق مرزی درمیان میزبان آیین آغاز سال تحصیلی شدند

به گزارش مهر، هادی حمیدی صبح چهارشنبه در آیین بازگشایی مدارس و جشن آغاز سال تحصیلی در دبستان دکتر سعید محمدپور در روستای مرزی خیرآباد، با اشاره به اهمیت توجه به دانش‌آموزان مناطق مرزی و کمتر برخوردار شهرستان درمیان افزود: امروز در کنار دانش‌آموزانی هستیم که شاید به دلیل مرزی بودن روستاهای محل زندگی‌شان، کمتر دیده شده‌اند و برگزاری این مراسم در کنار آنان برای ما افتخار بزرگی است.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان درمیان ادامه داد: در حوزه سازماندهی نیروی انسانی، سال تحصیلی ۱۴۰۵ را با حداقل تعطیلی مدارس آغاز کردیم و خدا را شاکریم که کلاس‌های درس با کمترین مشکل دایر شده و حتی در زمینه تأمین نیروی آموزشی نیز اقدامات لازم انجام شده است.

حمیدی این موفقیت را حاصل حمایت و همراهی مسئولان و تلاش مجموعه آموزش و پرورش دانست و گفت: این موضوع نشان‌دهنده حمایت از نظام تعلیم و تربیت و جایگاهی است که آموزش و پرورش در نگاه دولت و مسئولان دارد.

وی با قدردانی از همه افرادی که برای آغاز مطلوب سال تحصیلی تلاش کردند، بیان کرد: امیدواریم با همدلی و همراهی همه مسئولان و خیران، سال تحصیلی ۱۴۰۵ را با بهترین شرایط و کمترین دغدغه برای دانش‌آموزان و فرهنگیان پشت سر بگذاریم.

حمیدی همچنین در این مراسم، پیام مقام معظم رهبری به مناسبت بازگشایی مدارس و آغاز سال تحصیلی را قرائت کرد.