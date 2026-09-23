سال تحصیلی در مدارس جزیره خارگ آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، بخشدار ویژه خارگ صبح چهارشنبه در این مراسم با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: بازگشایی مدارس یکی از مهمترین رویدادهای اجتماعی هر سال است و امروز شاهد حضور پرنشاط دانشآموزان خارگ در کلاسهای درس و آغاز فصل جدیدی از تعلیم و تربیت در جزیره هستیم.
نگهدار حسینپور افزود: آموزش و پرورش در مناطق جزیرهای به دلیل شرایط جغرافیایی و محدودیتهای خاص، نیازمند توجه و برنامهریزی ویژه است و تلاش مجموعه مدیریت بخش خارگ بر این است که دانشآموزان جزیره از فرصتهای آموزشی مناسب و عادلانه برخوردار باشند.
بخشدار ویژه خارگ با اشاره به نقش معلمان در فرآیند تعلیم و تربیت تصریح کرد: معلمان مهمترین رکن نظام آموزشی هستند و نقش آنان در ساختن آینده دانشآموزان و تربیت نسلی آگاه، مسئولیتپذیر و توانمند بسیار مهم است.
حسینپور ادامه داد: در کنار تلاشهای مجموعه آموزش و پرورش، همراهی خانوادهها نیز برای موفقیت دانشآموزان اهمیت زیادی دارد و امیدواریم سال تحصیلی جدید با همکاری میان مدارس، خانوادهها و مجموعه مدیریت بخش، سالی همراه با پیشرفت و موفقیت برای دانشآموزان خارگ باشد.
توجه به زیرساختهای آموزشی در جزیره
وی با تأکید بر ضرورت توجه به زیرساختهای آموزشی در جزیره گفت: ارتقای کیفیت فضاهای آموزشی، تأمین امکانات مورد نیاز مدارس و فراهم کردن شرایط مناسب برای تحصیل دانشآموزان از موضوعاتی است که باید به صورت مستمر دنبال شود.
بخشدار ویژه خارگ خاطرنشان کرد: دانشآموزان خارگ بخشی از آینده این جزیره و کشور هستند و سرمایهگذاری در حوزه آموزش و پرورش در حقیقت سرمایهگذاری برای آینده جامعه است.
حسینپور با اشاره به تقارن آغاز سال تحصیلی با هفته دفاع مقدس نیز گفت: یکی از وظایف مهم نظام آموزشی، انتقال مفاهیم ایثار، مسئولیتپذیری و هویت ملی به نسل جدید است و دانشآموزان خارگ نیز باید با تاریخ پرافتخار این جزیره و نقش مردم آن در دوران دفاع مقدس آشنا شوند.
وی افزود: خارگ در دوران دفاع مقدس یکی از مناطق مهم و راهبردی کشور بود و مردم و کارکنان این جزیره در کنار نیروهای نظامی و عملیاتی، نقش مهمی در استمرار فعالیتهای کشور داشتند؛ این تاریخ ارزشمند باید برای نسل جدید روایت و تبیین شود.
بخشدار ویژه خارگ برای دانشآموزان و فرهنگیان جزیره در سال تحصیلی جدید آرزوی موفقیت کرد و گفت: امیدواریم سال تحصیلی پیش رو، سالی سرشار از موفقیت، نشاط، پیشرفت علمی و تربیتی برای دانشآموزان خارگ باشد و شاهد شکوفایی استعدادهای آنان در عرصههای مختلف باشیم.
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