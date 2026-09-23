به گزارش خبرنگار مهر، هادی کوچکی صبح چهارشنبه در مراسم نمادین نواختن زنگ مهر و مقاومت که در مدرسه شهید چمران رودسر برگزار شد، با اشاره به جایگاه علم و معرفت در جامعه اسلامی اظهار کرد: کسب علم و دانش از اهمیت ویژهای برخوردار است و انتظار میرود دانشآموزان در این مسیر با جدیت و تلاش بیشتری گام بردارند.
وی با بیان اینکه دانشآموزان سرمایههای اصلی جامعه هستند، افزود: نسل جوان با بهرهگیری از ظرفیتهای علمی و آموزشی میتواند نقش مؤثری در پیشرفت و توسعه کشور ایفا کند و آیندهای مطلوب برای جامعه رقم بزند.
مدیر آموزش و پرورش رودسر با اشاره به نقش دانشآموزان در آینده کشور بیان کرد: بسیاری از دانشآموزان امروز، در آینده در جایگاههای مختلف مدیریتی و مسئولیتی کشور قرار خواهند گرفت و با توانمندی و دانش خود میتوانند منشأ خدمات ارزشمندی برای جامعه باشند.
کوچکی با تأکید بر ضرورت همراهی دانشآموزان و معلمان در مسیر رشد و توسعه کشور گفت: دانشآموزان در کنار دبیران و معلمان خود باید در مسیر کسب علم، مهارت و معرفت حرکت کنند تا بتوانند در آینده نقش مؤثر و سازندهای در جامعه داشته باشند.
وی ادامه داد: آموزش و پرورش بستر اصلی رشد و شکوفایی استعدادهای دانشآموزان است و باید از ظرفیتهای موجود برای تربیت نسلی توانمند، مسئولیتپذیر و اثرگذار استفاده شود.
مدیر آموزش و پرورش رودسر در پایان با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید خاطرنشان کرد: در سال تحصیلی جدید ۸۰ مدرسه در شهرستان رودسر پذیرای هشت هزار دانشآموز هستند.
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