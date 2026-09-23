  1. استانها
  2. گیلان
۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۳

اختصاص هزار میلیارد تومان اعتبار برای توسعه بیمارستان پورسینا رشت

اختصاص هزار میلیارد تومان اعتبار برای توسعه بیمارستان پورسینا رشت

رشت- نماینده مردم رشت و خمام در مجلس از پیگیری برای تأمین حدود هزار میلیارد تومان اعتبار بانکی از محل ماده ۵۶ برای اجرای طرح توسعه ۳۲۰ تختخوابی بیمارستان پورسینا رشت خبر داد.

جبار کوچکی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های درمانی در مرکز استان گیلان اظهار کرد: تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای حوزه سلامت از جمله پروژه توسعه بیمارستان پورسینا رشت در حال پیگیری است.

وی افزود: برای اجرای پروژه توسعه ۳۲۰ تختخوابی بیمارستان پورسینا، استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تأمین اعتبار بانکی به ارزش تقریبی هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس با بیان اینکه این اعتبار در یک برنامه سه‌ساله تأمین خواهد شد، گفت: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، سالانه حدود ۳۰۰ میلیارد تومان برای اجرای این پروژه اختصاص می‌یابد تا روند تأمین منابع مالی و اجرای طرح با سرعت بیشتری دنبال شود.

کوچکی‌نژاد با تأکید بر اهمیت افزایش ظرفیت‌های درمانی رشت بیان کرد: توسعه بیمارستان پورسینا و افزایش ظرفیت تخت‌های بستری آن می‌تواند در ارتقای زیرساخت‌های درمانی و پاسخگویی مناسب‌تر به نیازهای مردم منطقه مؤثر باشد.

وی همچنین به تجربه تأمین مالی پروژه بیمارستان ۴۲۰ تختخوابی لاکان رشت اشاره کرد و افزود: در این پروژه نیز با پیگیری‌های انجام‌شده، استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ و تأمین اعتبار بانکی به ارزش مجموع ۷۰۰ میلیارد تومان طی دو سال متوالی انجام شد.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس تصریح کرد: بیمارستان ۴۲۰ تختخوابی لاکان رشت اکنون در فاز نهایی بهره‌برداری قرار دارد و تأمین منابع مالی از طریق ظرفیت‌های قانونی، نقش مؤثری در پیشبرد این پروژه داشته است.

کد مطلب 6956069

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها