اختصاص هزار میلیارد تومان اعتبار برای توسعه بیمارستان پورسینا رشت

جبار کوچکینژاد در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت توسعه زیرساختهای درمانی در مرکز استان گیلان اظهار کرد: تأمین منابع مالی مورد نیاز برای اجرای طرحهای توسعهای حوزه سلامت از جمله پروژه توسعه بیمارستان پورسینا رشت در حال پیگیری است.
وی افزود: برای اجرای پروژه توسعه ۳۲۰ تختخوابی بیمارستان پورسینا، استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و تأمین اعتبار بانکی به ارزش تقریبی هزار میلیارد تومان پیشبینی شده است.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس با بیان اینکه این اعتبار در یک برنامه سهساله تأمین خواهد شد، گفت: بر اساس برنامهریزی انجامشده، سالانه حدود ۳۰۰ میلیارد تومان برای اجرای این پروژه اختصاص مییابد تا روند تأمین منابع مالی و اجرای طرح با سرعت بیشتری دنبال شود.
کوچکینژاد با تأکید بر اهمیت افزایش ظرفیتهای درمانی رشت بیان کرد: توسعه بیمارستان پورسینا و افزایش ظرفیت تختهای بستری آن میتواند در ارتقای زیرساختهای درمانی و پاسخگویی مناسبتر به نیازهای مردم منطقه مؤثر باشد.
وی همچنین به تجربه تأمین مالی پروژه بیمارستان ۴۲۰ تختخوابی لاکان رشت اشاره کرد و افزود: در این پروژه نیز با پیگیریهای انجامشده، استفاده از ظرفیت ماده ۵۶ و تأمین اعتبار بانکی به ارزش مجموع ۷۰۰ میلیارد تومان طی دو سال متوالی انجام شد.
نماینده مردم رشت و خمام در مجلس تصریح کرد: بیمارستان ۴۲۰ تختخوابی لاکان رشت اکنون در فاز نهایی بهرهبرداری قرار دارد و تأمین منابع مالی از طریق ظرفیتهای قانونی، نقش مؤثری در پیشبرد این پروژه داشته است.
نظر شما