بازسازی ۴۰۰ اتاق خوابگاه آسیب دیده در جنگ طی ۳ ماه

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمودرضا آقامیری در یک برنامه تلوزیونی، با تبریک آغاز سال تحصیلی جدید، با اشاره به حوادث و حملات صورت‌گرفته علیه مراکز علمی و دانشگاهی، اظهار کرد: برای آنکه سال تحصیلی خوبی داشته باشیم، باید علت و ابعاد این حملات را به‌درستی بشناسیم.

شهادت پنج شهید دانشمند و ۲۶ نفر از اعضای خانواده دانشگاه شهید بهشتی

وی با اشاره به شهادت پنج شهید دانشمند و ۲۶ نفر از اعضای خانواده دانشگاه شهید بهشتی، گفت: در جریان این حملات، دو نقطه از دانشگاه شهید بهشتی مورد اصابت قرار گرفت.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه حملات تنها محدود به این دانشگاه نبوده است، افزود: به‌جز مدرسه میناب وشهادت دانش آموزان کودک این مدرسه، در شهرهای دیگر نیز مراکز علمی مورد اصابت قرار گرفتند. نکته مهم این است که این مراکز، مراکز نظامی نبودند، بلکه مراکز علمی و تحقیقاتی بودند.

آقامیری تأکید کرد: با توجه به ماهیت و اهداف مشخص دانشگاه‌ها و مراکز علمی و تحقیقاتی، نمی‌توان این حملات را صرفاً در چارچوب حمله به اهداف نظامی تفسیر کرد؛ چراکه دانشگاه‌ها و مراکز علمی، کارکرد و مأموریت مشخصی در حوزه علم، پژوهش و تربیت نیروی انسانی دارند.

آقامیری با اشاره به جایگاه دانشگاه شهید بهشتی در تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه مهندسی هسته‌ای گفت: در دانشگاه شهید بهشتی و در کنار دانشگاه‌های مختلف کشور، دانشمندان شهیدی حضور داشتند که سال‌ها در مسیر توسعه دانش هسته‌ای تلاش کردند.

وی افزود: از سال ۱۳۷۹، آموزش مهندسی هسته‌ای در دانشگاه شهید بهشتی دنبال شده و تاکنون حدود ۲۰۰ دانش‌آموخته در مقطع دکتری در این حوزه تربیت شده‌اند. این ظرفیت علمی، حاصل تلاش استادانی است که امروز برخی از آنان به شهادت رسیده‌اند و شاگردانشان همچنان در مسیر ادامه راه علمی آنها فعالیت می‌کنند و در عرصه‌های علمی در سطح جهانی به رقابت می‌پردازند.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به بازگشت برخی از دانش‌آموختگان این دانشگاه برای ادامه مسیر علمی استادان شهید خود اظهار کرد: یکی از بارزترین ویژگی‌های استادان شهید، در کنار توانمندی‌های علمی، آزادگی و روحیه آزاداندیشی آنان بود. این ویژگی مشترک در میان این استادان برای من بسیار شاخص است.

آقامیری ادامه داد: در کنار ویژگی‌های علمی و اخلاقی، برخی از این استادان در سطح جهانی نیز جایگاه برجسته‌ای داشتند؛ به‌عنوان نمونه، دکتر مینوچهر در رتبه‌بندی‌های علمی جهانی در جمع چهار دهم درصد دانشمندان برتر جهان قرار داشت.

وی همچنین با اشاره به جایگاه علمی دکتر فقهی گفت: دکتر فقهی از شاگردان شهید شهریاری بود و پس از شهادت استاد خود، مسیر علمی او را ادامه داد. فعالیت‌های علمی این استادان در کنار تدین، تعهد و ویژگی‌های اخلاقی آنان، از آنان چهره‌هایی ماندگار در عرصه علم و دانشگاه ساخته است.

آموزش مجازی نمی‌تواند جایگزین همه ابعاد آموزش حضوری باشد

آقامیری در ادامه سخنان خود با اشاره به تغییر شیوه آموزش از حضوری به مجازی، بر ضرورت حفظ کیفیت و استانداردهای آموزشی تأکید کرد و گفت: اگرچه دانشگاه‌ها تجربه دوره کرونا در آموزش مجازی را دارند، اما باید بپذیریم که آموزش مجازی نمی‌تواند جایگزین همه ابعاد آموزش حضوری باشد.

وی افزود: دانشجویان باید بدانند که برای یادگیری و کسب دانش در دانشگاه حضور دارند و مجازی شدن آموزش نباید موجب شود از تحقیق، یادگیری جدی و رعایت استانداردهای بالای آموزشی غفلت کنیم؛ چراکه در غیر این صورت، آموزش صرفاً به فرآیندی برای کسب نمره تبدیل خواهد شد.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی همچنین بر ضرورت ایجاد بسترهای امن برای برگزاری آزمون‌های مجازی و رعایت عدالت آموزشی در فرآیند ارزیابی دانشجویان تأکید کرد و گفت: فراهم کردن شرایط مناسب و عادلانه برای آزمون‌ها، بخشی از استانداردهای آموزش است و باید با جدیت دنبال شود.

بازسازی ۴۰۰ اتاق خوابگاه در سه ماه

آقامیری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آسیب‌های واردشده به خوابگاه‌های دانشگاه شهید بهشتی گفت: حدود ۴۰۰ اتاق خوابگاه‌های دانشگاه از بین رفته بود و با تلاش مجموعه دانشگاه، پس از سه ماه توانستیم خوابگاه‌ها را برای حضور دانشجویان آماده کنیم.

پذیرش دانشجویان از چهار مهرماه

وی افزود: دانشگاه از چهارم مهرماه آماده پذیرش و حضور دانشجویان خواهد بود و تلاش شد شرایط لازم برای آغاز سال تحصیلی فراهم شود.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی با قدردانی از همراهی مردم، خیرین و گروه‌های جهادی در بازسازی خوابگاه‌ها اظهار کرد: در جریان بازسازی، خیرین و مردم پای کار آمدند و گروه‌های جهادی نیز برای کمک اعلام آمادگی کردند. شهرداری تهران نیز در این مسیر همکاری و کمک داشت، اما بخش عمده حمایت‌ها و کمک‌های صورت‌گرفته از سوی خیرین و مردم بود.

آقامیری خاطرنشان کرد: همراهی و مشارکت مردم و خیرین نشان داد که دانشگاه تنها یک مجموعه آموزشی نیست، بلکه بخشی از جامعه است و مردم در شرایط دشوار نیز برای بازسازی و استمرار فعالیت‌های آن در کنار دانشگاه قرار می‌گیرند.

آقامیری در ادامه سخنان خود با تأکید بر اینکه نقش دانشجو تنها به آموزش و تحصیل محدود نمی‌شود، گفت: دانشجویان باید زمان‌شناس باشند و بدانند که سال تحصیلی جدید با سال‌های گذشته تفاوت دارد. پس از حوادث و آسیب‌هایی که در یک سال گذشته پشت سر گذاشته‌ایم، دانشجوی امروز باید با آگاهی و مسئولیت‌پذیری بیشتری در مسیر علم و پیشرفت کشور گام بردارد.

وی افزود: با وجود همه داغ‌هایی که از شهادت رهبران، دانشمندان و دیگر شهدای کشور بر دل داریم و با وجود آسیب‌هایی که متحمل شده‌ایم، باید قدر ایستادگی و ظرفیت‌هایی را که به دست آورده‌ایم بدانیم و باور کنیم بخش مهمی از توانمندی و قدرت کشور، حاصل تلاش اندیشمندان و دانشمندانی است که توان علمی و فناوری کشور را ارتقا داده‌اند.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی تأکید کرد: دانشجویان باید با آگاهی از این واقعیت‌ها وارد میدان علم شوند. امروز کشور با مشکلات اقتصادی مواجه است، اما حل بسیاری از این مشکلات نیازمند حضور و نقش‌آفرینی نسل جوان و دانشجو است. دانشجویان باید به میدان بیایند و با دانش، پژوهش و نوآوری در حل مسائل کشور مشارکت کنند.

تحریم‌های علمی؛ محدودیت، اما نه توقف مسیر پیشرفت

آقامیری در پاسخ به دغدغه دانشجویان درباره تحریم‌های علمی و آموزشی نیز گفت: دانشگاه شهید بهشتی حدود ۱۵ سال است که با تحریم مواجه است. تحریم قطعاً آثار منفی دارد و اگر بگوییم هیچ اثری ندارد، سخنی شعاری گفته‌ایم. دسترسی آسان به منابع علمی، تجهیزات و امکانات پژوهشی، مسیر فعالیت علمی را تسهیل می‌کند.

وی افزود: با این حال، دانشگاه‌ها و پژوهشگران کشور طی این سال‌ها یاد گرفته‌اند چگونه محدودیت‌های ناشی از تحریم را مدیریت کنند و مسیر پیشرفت علمی را ادامه دهند. در همین شرایط، شاهد پیشرفت‌هایی در حوزه‌های مختلف از جمله فناوری هسته‌ای، انرژی، رادیوداروها، پزشکی و صنعت بوده‌ایم.

رئیس دانشگاه شهید بهشتی خاطرنشان کرد: تجربه سال‌های گذشته نشان داده است که محدودیت‌ها نباید به توقف حرکت علمی کشور منجر شود و دانشجویان و دانشگاهیان باید با تکیه بر دانش، خلاقیت و توان داخلی، مسیر پیشرفت و حل مسائل کشور را دنبال کنند.