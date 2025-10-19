تحریم دانشگاه شهید بهشتی نشانه حساسیت دشمن نسبت به پیشرفت علمی است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه شهید بهشتی، نشست هماندیشی مسئولان دفاتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای استان تهران، به میزبانی سیدمحمودرضا آقامیری، رئیس دانشگاه شهید بهشتی و با حضور حجتالاسلام والمسلمین مصطفی رستمی، رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههای کشور برگزار شد.
دراین نشست، تبیین سیاستهای فرهنگی در آغاز سال تحصیلی جدید و بررسی وضعیت صنعت هستهای کشور محور گفتوگوها بود. همچنین شرکتکنندگان با حضور در یادمان شهدای هستهای دانشگاه شهید بهشتی، ضمن ادای احترام به مقام شامخ شهیدان، دفتر یادبود شهدا را امضا کردند.
دانشگاه شهید بهشتی، خاستگاه شهدای جهاد علم و دانش
آقامیری در سخنانی ضمن خیرمقدم به مسئولان نهادهای رهبری استان تهران، برگزاری این نشست در دانشکده مهندسی هستهای را به اردوی «راهیان نور» تشبیه کرد و گفت: دانشکده مهندسی هستهای، خاستگاه هفت شهید جهاد علم و دانش است که با جان خود در مسیر عزت علمی کشور ایستادند.
از دوران دفاع مقدس تا تکوین دانش هستهای کشور
آقامیری با تشریح پیشینه صنعت هستهای ایران اظهار کرد: نخستین دوره تربیت دانشجو در این صنعت به اواخر دهه ۶۰ شمسی بازمیگردد. بسیاری از دانشجویان و استادان آن دوره، از رزمندگان دوران دفاع مقدس بودند که در دوران صلح نیز برای عزت و اقتدار کشور تلاش کردند.
وی افزود: در آغاز دهه ۷۰ شبکهای از دانشمندان جوان و متعهد در حوزه دانش هستهای شکل گرفت که نتیجه تلاش آنان، تشکیل دانشکده مهندسی هستهای در اوایل دهه ۸۰ در دانشگاه شهید بهشتی بود.
تحریم دانشگاه شهید بهشتی؛ نشانه حساسیت دشمن نسبت به پیشرفت علمی
رئیس دانشگاه شهید بهشتی با اشاره به تحریم این دانشگاه از سوی دشمنان گفت: از همان سالهای نخست تأسیس دانشکده مهندسی هستهای، فعالیتهای علمی و آموزشی ما به دقت از سوی دشمن رصد میشد و تحریم دانشگاه شهید بهشتی نشان از حساسیت و ترس دشمن نسبت به رشد و پیشرفت علمی کشور دارد.
وی افزود: تا امروز حدود هزار دانشآموخته در این دانشکده تربیت شدهاند که زیر نظر برجستهترین استادان آموزش دیدهاند.
شهدای هستهای؛ سرمایههای علمی و معنوی کشور
آقامیری در بخش دیگری از سخنانش با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هستهای دانشگاه گفت: شهادت شش استاد دانشگاه شهید بهشتی و یک دانشآموخته این دانشگاه به دست رژیم صهیونیستی، بخشی از برنامه دشمن برای حذف دانشمندان برجسته کشور بود. شهیدان شهریاری، دوالفقاری، مینوچهر، فقهی، طهرانچی و عباسی، هر یک گنجینهای از علم و تعهد بودند که برای اعتلای ایران اسلامی جان خود را فدا کردند.
