به گزارش خبرنگار مهر، جاوید حیاتی صبح چهارشنبه در نشست خبری با خبرنگاران خراسان جنوبی اظهار کرد: جامعه عشایری کشور با جمعیتی بالغ بر یک میلیون و ۲۵۱ هزار نفر در قالب ۲۵۲ هزار خانوار عشایری کوچنده، در حدود ۶۰ درصد قلمرو منابع طبیعی و اراضی ملی کشور حضور دارند.
معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایر ایران افزود: عشایر با نگهداری و مدیریت قریب به ۳۰ میلیون رأس دام سبک، سالانه بیش از ۲۰۰ هزار تن گوشت قرمز سالم تولید میکنند و در تأمین امنیت غذایی کشور نقشی مؤثر و بیبدیل دارند.
حیاتی با بیان اینکه خراسان جنوبی از استانهای مهم کشور در حوزه جمعیت عشایری است، گفت: حدود ۲۲ هزار خانوار عشایری کوچنده در مناطق مختلف استان، بهویژه مناطق دوردست، کویری و مرزی سکونت و فعالیت دارند و در تولید گوشت قرمز، محصولات لبنی و صنایع دستی نقش مهمی ایفا میکنند.
حیاتی هدف از برگزاری نشست منطقهای تشکلهای عشایری در خراسان جنوبی را تبیین برنامهها و سیاستهای سازمان امور عشایر و ایجاد تحول در نحوه خدماترسانی به این جامعه از طریق تشکلهای عشایری عنوان کرد و افزود: در کشور شبکهای گسترده شامل ۲۴۷ تشکل و تعاونی عشایری فعال است که در کنار ادارات امور عشایر استانها و شهرستانها، مسئولیت بخشی از خدماترسانی و تأمین مایحتاج جامعه عشایری را بر عهده دارند.
وی تأمین و توزیع نهادههای دامی، ارزاق عمومی بهویژه آرد، سوخت شامل نفت سفید و گاز و همچنین مشارکت در آبرسانی سیار را از جمله خدمات این تشکلها برشمرد و ادامه داد: در خراسان جنوبی به دلیل شرایط اقلیمی، تأمین آب یکی از مهمترین چالشهای جامعه عشایری است.
معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایر ایران بیان کرد: سیاست نخست سازمان در حوزه آب، تأمین آب پایدار در مناطق عشایری از طریق حفر و تجهیز چاه، بهسازی قنوات، انتقال آب و ایجاد شبکههای آبرسانی است و در مناطقی که امکان اجرای این طرحها وجود ندارد، آبرسانی سیار با استفاده از تانکر انجام میشود.
جوانان عشایر خواهان امکاناتی در تراز جامعه روستایی هستند
حیاتی با اشاره به تغییر نیازهای جامعه عشایری در سالهای اخیر گفت: با ورود فناوری و تغییر سبک زندگی، نیازهای عشایر نیز تغییر کرده است و بر اساس مطالعات انجامشده، بیش از ۸۰ درصد جوانان عشایری خواهان بهرهمندی از امکانات و خدمات زیربنایی در سطح جامعه روستایی هستند.
وی افزود: تأمین مسکن مناسب، برق، راه دسترسی، آب سالم و پایدار، آموزش، بهداشت و درمان از جمله مطالبات جامعه عشایری است.
حیاتی تصریح کرد: سازمان امور عشایر تلاش میکند با توسعه این خدمات، زمینه ماندگاری عشایر در مناطق خود و جلوگیری از مهاجرت آنان به حاشیه شهرها را فراهم کند.
معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایر ایران ادامه داد: یکی از سیاستهای محوری سازمان، «عرضهمحور کردن خدمات» و انتقال خدمات به مناطق عشایری و حتی در کنار محل استقرار و چادرهای عشایری است تا جامعه عشایری برای دریافت خدمات، ناچار به مراجعه به نقاط شهری یا مراکز دور از محل زندگی خود نباشد.
حیاتی تأکید کرد: تشکلهای عشایری باید خدماتی همچون تأمین نهادههای دامی، ارزاق عمومی، آرد، سوخت، خدمات پستی و خدمات بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر را تا حد امکان در دل جامعه عشایری ارائه کنند.
آزادسازی قیمت نهادهها؛ سرمایه تشکلها را ناکافی کرد
وی با اشاره به افزایش قیمت نهادههای دامی اظهار کرد: در یکی دو سال اخیر و پس از آزادسازی قیمت نهادههای دامی، قیمت جو و برخی دیگر از نهادهها حدود چهار تا پنج برابر افزایش یافت و سرمایه قبلی تشکلهای عشایری دیگر پاسخگوی حجم خدمات مورد نیاز نبود.
حیاتی گفت: به همین دلیل، در کارگروه ملی تعاون افزایش سرمایه تشکلهای عشایری به عنوان یکی از برنامههای محوری سازمان امور عشایر تصویب و به استانها ابلاغ شده است.
وی افزود: در همین راستا، طرح «یک بره، یک سهم برای هر خانوار عشایری» مطرح شده تا خانوارهای عشایری با افزایش سرمایه تشکلها، زمینه توانمندسازی تعاونیها و افزایش قدرت آنها برای تأمین نهادههای دامی و ارائه سایر خدمات به جامعه عشایری را فراهم کنند.
افزایش سهم آرد عشایر در دستور کار
معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایر ایران درباره سهمیه آرد عشایر نیز گفت: سهمیه مصوب فعلی برای هر نفر از جامعه عشایری کشور ۱۲.۲ کیلوگرم در ماه است، اما با توجه به اینکه نان بخش عمدهای از غذای عشایر را تشکیل میدهد، معتقدیم این میزان باید افزایش پیدا کند.
حیاتی درباره تسهیلات بانکی نیز اظهار کرد: در سال ۱۴۰۵ حدود یک همت تسهیلات از محل اعتبارات صندوق توسعه ملی برای زنجیره گوشت قرمز و پرواربندی جامعه عشایری در نظر گرفته شده است.
وی افزود: دستورالعمل پرداخت این تسهیلات در حال نهایی شدن است و پس از ابلاغ به استانها، در اختیار جامعه عشایری قرار میگیرد و حداقل تسهیلات برای هر متقاضی ۲۰۰ میلیون تومان و سقف آن ۴۰۰ میلیون تومان خواهد بود.
حیاتی بیان کرد: خانوارهای عشایری آسیبدیده در شرایط بحرانی، از جمله خانوارهایی که دامهای آنها در اثر سرمازدگی آسیب دیده است، همچنین زنان سرپرست خانوار و خانوارهایی با تعداد دام کمتر، در اولویت دریافت این تسهیلات قرار خواهند گرفت.
اختصاص ۵۰ میلیارد تومان برای رفع تنش آبی عشایر خراسان جنوبی
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای تأمین آب عشایر گفت: سال گذشته برای نخستین بار حدود یک همت از محل اعتبارات مدیریت بحران در اختیار سازمان امور عشایر قرار گرفت که با استفاده از این اعتبار، ۱۵۰ دستگاه کامیون تانکر آبرسان خریداری شد و این تانکرها پس از تجهیز در استانها توزیع خواهند شد.
معاون توسعه و امور زیربنایی سازمان امور عشایر ایران ادامه داد: برای سال ۱۴۰۵ نیز یک همت اعتبار از محل مدیریت بحران با هدف کاهش تنش آبی در مناطق عشایری اختصاص یافته که سهم عشایر خراسان جنوبی از این اعتبار حدود ۵۰ میلیارد تومان است.
حیاتی تأکید کرد: این اعتبار باید برای تأمین آب و اجرای طرحهای آب پایدار در مناطق عشایری هزینه شود و پروژههای مربوط به تأمین آب پایدار و رفع تنش آبی در خراسان جنوبی تعریف شده است که پس از تخصیص اعتبار، عملیات اجرایی آنها دنبال خواهد شد.
وی همچنین از اجرای چند پروژه بزرگ در حوزه تأمین آب پایدار مناطق عشایری خبر داد و گفت: سیاست سازمان این است که در مناطقی که امکان ساماندهی عشایر در قالب کانونهای توسعه عشایری وجود دارد، تأمین آب پایدار در اولویت قرار گیرد.
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