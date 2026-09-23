زنگ مهر و مقاومت با دستان فرزند شهید جنگ ۱۲ روزه در اصفهان نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین آغاز سال تحصیلی جدید، صبح چهارشنبه اول مهرماه با حضور جمعی از مسئولان استان، مدیران آموزش و پرورش، فرهنگیان، دانشآموزان و خانوادهها در مدرسه نیک آیین ۲ اصفهان برگزار شد.
در این آیین که با حضور مهدی جمالینژاد استاندار اصفهان، زهرا مظفر مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور شاهد و ایثارگران و معاون استاندار برگزار شد، زنگ مهر و مقاومت به دست فرزند شهید علی علیپور، از شهدای جنگ ۱۲ روزه، نواخته شد.
این مراسم با گرامیداشت یاد و نام شهدای دفاع از میهن و تأکید بر تداوم فرهنگ ایثار و مقاومت در نسل دانشآموزان همراه بود. با نواخته شدن زنگ مهر و مقاومت، فعالیت رسمی مدارس استان اصفهان در سال تحصیلی جدید آغاز شد و دانشآموزان بار دیگر در کلاسهای درس حضور یافتند.
مهدی جمالینژاد استاندار اصفهان نیز در این آیین ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی، بر اهمیت نقش آموزش و پرورش در تربیت نسل آینده و انتقال فرهنگ ایثار، مقاومت و مسئولیتپذیری به دانشآموزان تأکید کرد.
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