  1. استانها
  2. اصفهان
۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۰:۵۸

زنگ مهر و مقاومت با دستان فرزند شهید جنگ ۱۲ روزه در اصفهان نواخته شد

زنگ مهر و مقاومت با دستان فرزند شهید جنگ ۱۲ روزه در اصفهان نواخته شد

اصفهان-زنگ مهر و مقاومت در آیین آغاز سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ با حضور استاندار اصفهان و به دست فرزند شهید علی علی‌پور، از شهدای جنگ ۱۲ روزه، نواخته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین آغاز سال تحصیلی جدید، صبح چهارشنبه اول مهرماه با حضور جمعی از مسئولان استان، مدیران آموزش و پرورش، فرهنگیان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها در مدرسه نیک آیین ۲ اصفهان برگزار شد.

در این آیین که با حضور مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان، زهرا مظفر مشاور وزیر آموزش و پرورش در امور شاهد و ایثارگران و معاون استاندار برگزار شد، زنگ مهر و مقاومت به دست فرزند شهید علی علی‌پور، از شهدای جنگ ۱۲ روزه، نواخته شد.

این مراسم با گرامیداشت یاد و نام شهدای دفاع از میهن و تأکید بر تداوم فرهنگ ایثار و مقاومت در نسل دانش‌آموزان همراه بود. با نواخته شدن زنگ مهر و مقاومت، فعالیت رسمی مدارس استان اصفهان در سال تحصیلی جدید آغاز شد و دانش‌آموزان بار دیگر در کلاس‌های درس حضور یافتند.

مهدی جمالی‌نژاد استاندار اصفهان نیز در این آیین ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی، بر اهمیت نقش آموزش و پرورش در تربیت نسل آینده و انتقال فرهنگ ایثار، مقاومت و مسئولیت‌پذیری به دانش‌آموزان تأکید کرد.

کد مطلب 6956079

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه