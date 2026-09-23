به گزارش خبرنگار مهر، تأمین پروتئین حیوانی مورد نیاز جوامع از طریق شناسایی به موقع و دقیق کانون‌های بیماری‌های عفونی با اهمیت اقتصادی بالا در صنعت دام، طیور و آبزیان و نیز به‌کارگیری روش‌های کارآمد در پیش‌گیری از این بیماری‌ها از جمله اولویت‌های دولت‌ها می باشد.

بنیاد ملی علم ایران به‌منظور توسعه علم و فناوری و استفاده از فناوری‌های نوین در تشخیص به‌موقع و دقیق بیماری‌های مهم در صنعت دام، طیور و آبزیان و نیز روش‌های مؤثر پیشگیری از بروز آن‌ها، از پژوهش‌های نوآورانه و کاربردی در قالب فراخوانی با عنوان «بیماری‌های عفونی با اهمیت اقتصادی بالا درصنعت دام، طیور و آبزیان» حمایت می‌کند.

اهداف این فراخوان عبارتند از روش‌های نوین تشخیص سریع و دقیق بیماری‌هاِ، روش‌های پیشگیری مؤثر از بروز بیماری‌ها.

حوزه‌های اولویت‌دار

طراحی و تولید کیت‌های تشخیص سریع بیماری‌های تب برفکی، سل، بروسلوز، آنفلوانزای فوق حاد پرندگان، برونشیت، نیوکاسل، نکروز حاد هپاتوپانکراس ( AHPND ) میگو، بیماری ویروسی لکه سفید میگو، بیماری ویروسی نکروز عفونی بافت‌های خون‌ساز ماهی.

روش‌های پیشگیری مؤثر از بیمارهای مذکور مانند تولید دانش فنی واکسن‌های کارآمد.

خروجی‌های مورد انتظار

تولید دانش فنی واکسن‌های اثربخش علیه برخی از این بیماری‌ها؛ طراحی و ساخت کیت‌های تشخیص سریع و دقیق بیمارهای مذکور.

واجدین شرایط

در این فراخوان از پیشنهادها و ایده‌های پژوهشی و نوآورانه اعضای هیئت‌علمی و پژوهشگران متخصص در علوم دامپزشکی و پژوهشگران و فناوران دانشگاهی مرتبط، در قالب‌های حمایتی مختلف شامل طرح پژوهشی، رساله دکتری و پسادکتری حمایت می‌شود. ویژگی‌های واجدین شرایط مطابق دستورالعمل‌های بنیاد ملی علم ایران در مورد این قالب‌های حمایتی خواهد بود.

تاریخ فراخوان از اول مهر لغایت اول آذر ۱۴۰۵ است.

سقف مبلغ حمایت‌ از پیشنهاده‌های پذیرفته شده در این فراخوان به شرح زیر است:

طرح پژوهشی تا ۲ برابر حمایت‌های معمول بنیاد ملی علم ایران؛ تا سقف ۱ میلیارد تومان

طرح‌های پسادکتری: مبلغ ۳۷۵ میلیون تومان (سالانه) به‌عنوان حق‌الزحمه به پژوهشگر و ۴۰ میلیون تومان به‌عنوان حق‌الزحمه به استاد مسئول طرح پرداخت خواهد شد. همچنین تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان به‌عنوان گرنت اجرای طرح به استاد میزبان جهت تأمین مواد آزمایشگاهی پرداخت خواهد شد.

رساله‌های دانشجویان دکتری: مبلغ ۳۷۵ میلیون تومان به دانشجو به‌عنوان هزینه نیروی انسانی (برای دو سال)، و تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان (برای دو سال) برای تأمین ملزومات پژوهش به استاد راهنما پرداخت خواهد شد.

شیوه ثبت‌نام و ارسال درخواست

پژوهشگران جهت ثبت‌نام می‌توانند به نشانی rtms.insf.org مراجعه و از طریق بخش متقاضیان/پژوهشگران اقدام نمایند. درصورتی‌که در این سامانه پروفایل مشخصات فردی ندارید ابتدا ثبت‌نام نموده و سپس به‌وسیله نام کاربری (Email) رمز عبور اعطا شده وارد سامانه شوید. پس از ورود در بخش ارسال طرح جدید می‌توانید بعد از انتخاب کارگروه علوم پزشکی و سلامت، کارتابل همنام با اولویت پژوهشی خود را انتخاب نموده و اقدام به ارسال طرح نمایید.

مسئول پاسخگویی

پژوهشگران پس از مطالعه توضیحات فراخوان و آیین‌نامه‌های مربوطه در پورتال بنیاد علم، در صورت داشتن هرگونه ابهام یا سؤال در خصوص فرایند ارسال طرح، شرایط و محتوای علمی فراخوان می‌توانند از پروفایل خود در سامانه کایپر اقدام به ارسال تیکت برای کارگروه علوم پزشکی و سلامت نمایند.