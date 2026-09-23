یاوری: خلاقیت و نوآوری کلید حل مسائل آینده ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، الهام یاوری صبح چهارشنبه در مراسم آغاز سال تحصیلی در مدرسه روستای شمس‌آباد بیرجند، خطاب به دانش‌آموزان این مدرسه اظهار کرد: امروز شما انتخاب شده‌اید تا در این جنگ، از ایران عزیز، اسلام دوست‌داشتنی و فرهنگ خود، با تلاش بیشتر برای دانش‌آموختن، به وظیفه خود عمل کنید.

وی در ادامه با اشاره به لزوم تمرین برای یادگیری ارزش‌های اخلاقی، افزود: شما باید خوب فکر کنید و برای حل مسائل اطراف خود، با کمک دوستانتان راه‌حل‌هایی برای این مسائل پیدا کنید.

نماینده وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه بخش مهم فکر کردن، خلاقیت و نوآوری برای حل مسائل مختلف است، گفت: شما در ایرانی زندگی می‌کنید که آینده بسیار روشنی پیش روی خود دارد.

یاوری همچنین خواستار آن شد که مفاد مندرج در پیام مقام معظم رهبری به خوبی برای دانش‌آموزان تبیین شود.