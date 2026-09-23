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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۰۷

شهادت زنان و کودکان یمنی در حملات جنگنده‌های سعودی

شهادت زنان و کودکان یمنی در حملات جنگنده‌های سعودی

حملات عربستان سعودی علیه یمن طی ۲۴ ساعت گذشته باعث شهادت و زخمی شدن ده ها شهروند این کشور به ویژه زنان و کودکان شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت بهداشت یمن وابسته به دولت صنعا تاکید کرد که در جریان حملات عربستان سعودی علیه تعز و الجوف طی ۲۴ ساعت گذشته دست کم ۲۴ تن به شهادت رسیده و زخمی شده اند که اکثر آنها را زنان و کودکان تشکیل می دهند.

این وزارت خانه اضافه کرد که حملات عربستان نقض قوانین بین المللی و انسانی به شمار می رود و جامعه بین الملل باید به وظایف خود در این زمینه عمل کند.

شبکه المسیره نیز از حملات موشکی عربستان سعودی علیه منطقه الظاهر واقع در استان صعده خبر داد.

جنگنده های سعودی طی ساعات گذشته استان های الحدیده و تعز را نیز هدف قرار دادند.

کد مطلب 6956103

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