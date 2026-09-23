نقشبندی: ارزیابی مردم باید مبنای سنجش عملکرد مسئولان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، سعدی نقشبندی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست دیدار نخبگان استان کردستان با نماینده ولی‌فقیه در استان، با گرامیداشت هفته دفاع مقدس، اظهار کرد: مسئولان نباید فعالیت‌های خود را صرفاً در جلسات اداری و میان مدیران و کارشناسان ارزیابی کنند، بلکه نتیجه اقدامات زمانی معنا پیدا می‌کند که مردم آثار آن را در زندگی و جامعه مشاهده کنند.

وی با اشاره به بررسی مسائل و اولویت‌های استان در نشست‌های کارشناسی، افزود: در این بررسی‌ها دو موضوع به عنوان مسائل شاخص استان، یکی در حوزه فرهنگی و دیگری در حوزه اقتصادی، مورد توجه قرار گرفته است و برای آنها چارچوب و فرآیند اجرایی مشخصی در حال تدوین است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان ادامه داد: پس از نهایی شدن این برنامه‌ها، باید زمینه‌ای فراهم شود که مردم، انجمن‌ها، جوامع محلی و سایر صاحب‌نظران بتوانند در جریان برنامه‌ها قرار گرفته و دیدگاه‌های خود را درباره آنها مطرح کنند.

مشارکت مردم شرط موفقیت برنامه‌های استان

نقشبندی با تأکید بر ضرورت برخورداری برنامه‌های اجرایی از پیوست اجتماعی و مردمی، عنوان کرد: اگر برنامه‌ای بدون توجه به دیدگاه مردم تدوین و اجرا شود، نمی‌توان انتظار داشت به نتیجه مطلوب برسد؛ بنابراین نظرات جامعه محلی و گروه‌های مختلف باید در فرآیند تصمیم‌گیری مورد توجه قرار گیرد.

وی بیان کرد: باید این امکان وجود داشته باشد که مردم درباره برنامه‌های پیشنهادی اظهارنظر کنند و مسئولان نیز بر اساس این دیدگاه‌ها، نسبت به اصلاح، تکمیل یا حتی بازنگری در تصمیمات خود اقدام کنند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با اشاره به اقدامات انجام شده در بخش کشاورزی، گفت: در این حوزه تلاش شده زمینه اجرایی شدن برنامه‌های مشارکتی از هم‌اکنون فراهم شود و ظرفیت سرمایه‌گذاران و مردم در مسیر توسعه بخش کشاورزی به کار گرفته شود.

وی اضافه کرد: برنامه‌های این بخش از پشتوانه اسناد بالادستی برخوردار است و در چارچوب برنامه هفتم توسعه نیز برای آن وظایف و ظرفیت‌هایی پیش‌بینی شده است.

توسعه کشاورزی با میدان‌دادن به مردم

نقشبندی با اشاره به ضرورت افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی، اظهار کرد: یکی از محورهای مورد توجه، شناسایی اقداماتی است که باید در گذشته انجام می‌شد اما به هر دلیل محقق نشده است و اکنون باید با استفاده از ظرفیت‌های موجود برای جبران این کاستی‌ها برنامه‌ریزی شود.

وی افزود: در این مسیر، حضور میدانی مردم، تعاونی‌ها و بهره‌برداران بخش کشاورزی اهمیت زیادی دارد و اجرای برنامه‌ها باید به گونه‌ای باشد که مشارکت واقعی ذی‌نفعان را به همراه داشته باشد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان با بیان اینکه طرح و تشریح یک برنامه تنها بخش کوچکی از مسیر تحقق آن است، گفت: بخش اصلی کار زمانی آغاز می‌شود که برنامه در بستر جامعه عملیاتی شود و مردم آثار اجرای آن را مشاهده کنند.

نقشبندی تأکید کرد: معیار موفقیت اقدامات دستگاه‌های اجرایی، صرفاً تعداد جلسات برگزار شده یا برنامه‌های تدوین شده نیست، بلکه باید نتیجه و اثربخشی این اقدامات در جامعه قابل مشاهده و اندازه‌گیری باشد.

وی خاطرنشان کرد: در صورتی که مردم نتایج اقدامات را در زندگی و محیط پیرامون خود احساس کنند، می‌توان گفت برنامه‌ها به مرحله اثربخشی رسیده‌اند؛ در غیر این صورت صرف انجام فعالیت‌های اداری نمی‌تواند به معنای موفقیت یک برنامه تلقی شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی کردستان در پایان اظهار کرد: امیدواریم با بهره‌گیری از دیدگاه نخبگان، مردم و صاحب‌نظران و همچنین حمایت و هدایت نماینده ولی‌فقیه در استان، زمینه اجرای مؤثر برنامه‌های پیش‌بینی شده در دو حوزه فرهنگی و اقتصادی فراهم شود و نتایج آن در جامعه به عینیت برسد.