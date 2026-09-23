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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۵:۱۹

سلیمی: سلاح‌های ایران به شکل شگفت‌انگیزی ارتقا پیدا کرده‌اند

سلیمی: سلاح‌های ایران به شکل شگفت‌انگیزی ارتقا پیدا کرده‌اند

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به تجربیات به‌دست‌آمده از جنگ‌های اخیر و آزمایش موفق سلاح جدید سپاه، گفت: این تجربیات در تولید و ارتقای تجهیزات دفاعی مورد استفاده قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اعلام خبر آزمایش موفق سلاح جدید سپاه برای هدف قرار دادن ناو هواپیمابر آمریکا، گفت: جمهوری اسلامی ایران طی سال‌های گذشته تجربیات ارزشمندی از میدان به دست آورده و این تجربیات در تولید و ارتقای ابزارهای دفاعی مورد استفاده قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: ما با توجه به تجربه‌ای که از جنگ‌های ۱۲ روزه و ۴۰ روزه به دست آوردیم، این تجربیات را در تولید ابزارهای خودمان استفاده کردیم و امروز به برکت هوش، استعداد و ذکاوت ایرانی توفیقات قابل توجهی در حوزه دفاعی به دست آمده است.

سلیمی افزود: آنچه امروز در حوزه توانمندی‌های دفاعی کشور شاهد هستیم، نتیجه تلاش متخصصان ایرانی و استفاده از تجربیات به‌دست‌آمده در میدان است. در واقع، تجربه‌های گذشته موجب شده است که تجهیزات و ابزارهای دفاعی با شناخت دقیق‌تر از شرایط و نیازهای موجود، توسعه پیدا کنند.

عضو هیئت رئیسه مجلس با اشاره به آزمایش سلاح جدید سپاه ادامه داد: امروز آزمایش‌هایی انجام شده و نتایجی به دست آمده که نشان می‌دهد توانمندی‌های دفاعی ایران نسبت به گذشته ارتقا پیدا کرده است. طبیعی است که همه جزئیات این آزمایش‌ها و قابلیت‌های سلاح‌های جدید قابل بیان نیست، اما اصل این اتفاق نشان‌دهنده پیشرفت توان دفاعی کشور است.

وی با اشاره به سابقه تردید کشورهای غربی نسبت به توانمندی‌های موشکی ایران، گفت: یک زمانی به آنها می‌گفتیم که موشک هایپرسونیک داریم، اما ما را به سخره می‌گرفتند و می‌گفتند این فناوری به صورت انحصاری در اختیار ماست. شما دیدید که چه کار کردیم.

سلیمی تصریح کرد: در موضوع موشک‌های زیرسطحی دریا نیز زمانی که درباره سرعت و توانمندی آنها صحبت می‌کردیم، برخی این موضوعات را باور نمی‌کردند، اما امروز همین سلاح‌ها به شکل شگفت‌انگیزی ارتقا پیدا کرده‌اند.

وی تأکید کرد: این پیشرفت‌ها نشان می‌دهد که توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران یک توان ثابت و متوقف‌شده نیست، بلکه همواره در حال توسعه و ارتقاست و متخصصان ایرانی توانسته‌اند از تجربیات گذشته برای ساخت و بهبود تجهیزات جدید استفاده کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: آمریکایی‌ها این توانمندی‌ها را می‌دانند و حتماً اگر اتفاقی بیفتد، خواهند دید که چه ضربه‌های سنگین و اساسی می‌توان به آنان وارد کرد.

سلیمی افزود: امروز باید بدانند که سلاح‌هایی که در گذشته درباره آنها صحبت می‌کردیم، صرفاً در همان سطح باقی نمانده‌اند و به لطف خدا و تلاش متخصصان کشور، ارتقا پیدا کرده‌اند.

وی در پایان اظهار کرد: به لطف خدا امروز قدرت ملت ایران برای ایستادگی در برابر زورگویی‌ها بیش از گذشته شده است و این توانمندی‌ها نتیجه اعتماد به ظرفیت‌های داخلی و تلاش نیروهای متخصص کشور است.

کد مطلب 6956112
زهرا علیدادی

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