محصولات گیاهی ایران نیازمند برندسازی جهانی هستند

به گزارش خبرنگار مهر، صمد حسنزاده، رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، امروز در همایش بینالمللی توسعه تولید و صادرات گل محمدی، گیاهان دارویی ارگانیک و فرآوردههای آن، با اشاره به ظرفیتهای گسترده ایران در حوزه گیاهان دارویی و محصولات ارگانیک اظهار کرد: با وجود ظرفیتهای ارزشمند کشور، تاکنون نتوانستهایم از این فرصتها بهدرستی استفاده کنیم و برای محصولات ایرانی در بازارهای جهانی برندسازی مناسبی داشته باشیم.
وی افزود: گل محمدی از معدود محصولاتی است که توانسته تا حدودی نام ایران را در میان تولیدکنندگان گیاهان معطر جهان مطرح کند. در مناطقی مانند کاشان نیز سالهاست برنامههای مختلفی برای کشت گل محمدی، گلابگیری و تولید فرآوردههای مرتبط با این محصول اجرا میشود که فرصتهای مناسبی برای کشور ایجاد کرده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: با این حال، ظرفیتهای ایران در این حوزه به گل محمدی محدود نمیشود و کشور از تنوع قابل توجهی در زمینه گیاهان دارویی برخوردار است که میتوان با توسعه فرآوری آنها، ارزش افزوده و درآمدهای صادراتی بیشتری ایجاد کرد.
حسنزاده با اشاره به ظرفیتهای مناطق مختلف کشور گفت: در مناطقی مانند خراسان جنوبی، محصولاتی همچون عناب و زرشک و انواع گیاهان دارویی ارزشمند تولید میشود. در دامنه سهند، اردبیل، آذربایجان و دیگر مناطق کشور نیز ظرفیتهای کمنظیری در این حوزه وجود دارد.
وی تصریح کرد: اتصال این ظرفیتها در قالب زنجیره تولید و زنجیره ارزش میتواند زمینه توسعه صنایع مرتبط، ایجاد ارزش افزوده و افزایش درآمدهای صادراتی کشور را فراهم کند.
محصولات ارگانیک؛ فرصتی برای توسعه صادرات
رئیس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به رشد بازار محصولات ارگانیک در جهان گفت: محصولات ارگانیک از جمله میوهها و گیاهان، در بازارهای جهانی با قیمتهای مناسبی عرضه میشوند و استاندارد ارگانیک به یک برند مهم در تجارت جهانی تبدیل شده است.
وی ادامه داد: محصولات دارای استاندارد ارگانیک، بهویژه در حوزه کشاورزی و گیاهان دارویی، در بسیاری از بازارهای جهانی با قیمت بالاتری نسبت به محصولات معمولی عرضه میشوند و این موضوع میتواند فرصت مهمی برای توسعه صادرات ایران باشد.
حسنزاده با انتقاد از کمتوجهی به این ظرفیتها اظهار کرد: در کشور توجه کافی به این موضوع نشده و برنامهریزی اساسی و منسجمی برای استفاده از ظرفیت محصولات ارگانیک صورت نگرفته است.
وی افزود: در سالهای گذشته نیز به دلیل تحریمها و محدودیتهای موجود، حضور ایران در بازارهای جهانی با محدودیت مواجه بوده و نتوانستهایم محصولات تولیدشده در کشور را آنگونه که باید به بازارهای بینالمللی معرفی کنیم.
لزوم حضور پررنگتر محصولات ایرانی در بازارهای جهانی
رئیس اتاق بازرگانی ایران بر ضرورت معرفی ظرفیتهای تولیدی کشور در بازارهای بینالمللی تأکید کرد و گفت: باید محصولات ایرانی را در بازارهای جهانی، نمایشگاهها و سمینارهای تخصصی معرفی کنیم و برای آنها برند جهانی ایجاد کنیم.
حسنزاده با اشاره به وضعیت زعفران گفت: اخیراً شنیدهام که ترکیه با وجود تولید زعفران در مقیاس بسیار محدود، برای ثبت برند جهانی زعفران به نام خود در سازمانهای بینالمللی اقدام کرده است؛ این در حالی است که ایران یکی از بزرگترین تولیدکنندگان زعفران در جهان است و این محصول سالها با نام ایران شناخته میشود.
وی خاطرنشان کرد: نبود حمایت و برنامههای دولتی و همچنین مقداری بیتوجهی از سوی خود ما موجب شده است نتوانیم از این ظرفیتها و محصولات ارزشمند بهخوبی بهرهبرداری کنیم.
گیاهان دارویی؛ ظرفیتی فراتر از صنایع غذایی
رئیس اتاق بازرگانی ایران بر ضرورت اقدام جدی برای معرفی و توسعه محصولات گیاهی کشور تأکید کرد و گفت: انتظار میرود فعالان و مسئولان این حوزه برای معرفی محصولاتی مانند زعفران، عناب، زرشک و سایر محصولات گیاهی کشور اقدامات اساسی انجام دهند.
وی افزود: کاربرد این محصولات تنها به صنایع غذایی محدود نمیشود و در صنایع دارویی و بهویژه صنایع آرایشی و بهداشتی نیز ظرفیت قابل توجهی برای استفاده از فرآوردههای گیاهی وجود دارد.
حسنزاده با اشاره به تنوع اقلیمی ایران گفت: کشور از شمال تا جنوب و در مناطق مختلف، ظرفیتهای ارزشمندی در حوزه تولید محصولات گیاهی دارد و هر منطقه میتواند فرصتهای اقتصادی مناسبی برای مردم و کشور ایجاد کند.
وی تأکید کرد: آنچه امروز بیش از گذشته به آن نیاز داریم، برنامهریزی اساسی برای استفاده از این ظرفیتها و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در کشور است.
نظر شما