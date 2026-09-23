جمعیت دانش آموزی نیشابور در سال جدید افزایش یافته است

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم حیدری صبح چهارشنبه در آیین نواختن زنگ مهر و زنگ ایثار و شهادت اظهار کرد: برخلاف روند گزارششده در برخی شهرستانهای کشور، جمعیت دانشآموزی نیشابور در سال تحصیلی جدید حدود ۲ هزار و ۲۰۰ نفر افزایش یافته است.
رئیس آموزش و پرورش نیشابور افزود: باید با تکیه بر رویکرد تربیتی و تقویت روحیه میهنپرستی، زمینه را برای رقم خوردن اتفاقات مثبت در کشور فراهم کنیم.
وی بیان کرد: علم و تلاش، پایه قدرت و استواری ملت ایران است و این موضوع را در دفاع مقدس و همچنین دو جنگ تحمیلی اخیر بهخوبی مشاهده کردیم.
حیدری با بیان اینکه امروز بیش از گذشته به رویکردهای تربیتی نیاز داریم، ابراز کرد: باید در مسیر تبیین ارزشهای انقلاب اسلامی و تربیت نسل آینده تلاش بیشتری داشته باشیم.
رئیس آموزش و پرورش نیشابور ادامه داد: معلمان تا زمانی که در خدمت دانشآموزان هستند باید تمام توان خود را برای آموزش و تربیت آنان به کار گیرند و در صورت غیرحضوری شدن مدارس نیز تمام ظرفیت خود را برای استمرار آموزش و فعالیتهای تربیتی دانشآموزان به کار بگیرند.
آیین نواختن زنگ مهر و زنگ ایثار و شهادت با حضور مسئولان شهرستان، فرهنگیان، دانشآموزان و خانوادهها در نیشابور برگزار شد.
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