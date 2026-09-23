به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین مظفری صبح چهارشنبه در آئین زنگ مهر سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۶ مدارس مشهد، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس، شهدای دانشآموز و فرهنگی و شهدای جنگهای اخیر، اظهار کرد: آغاز سال تحصیلی جدید را به دانشآموزان و معلمان تبریک میگویم و امیدوارم روزهای پیش رو، پس از دوری از فضای مدرسه، برای دانشآموزان روزهایی پر از احساس و اتفاقهای خوب باشد.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به تأکید رئیسجمهور بر موضوع عدالت آموزشی افزود: همه ما در استان، در کنار نمایندگان مجلس و مجموعه آموزش و پرورش تلاش میکنیم عدالت آموزشی را به معنای واقعی محقق کنیم و شرایطی فراهم شود که کمیت و کیفیت آموزش در مناطق مختلف استان تا حد امکان به یکدیگر نزدیک شود.
وی ادامه داد: محل زندگی نباید موجب شود گروهی از دانشآموزان از امکانات آموزشی بیشتری برخوردار باشند و گروهی دیگر از امکانات کمتری بهره ببرند؛ بنابراین باید برای کاهش این فاصلهها برنامهریزی و تلاش کنیم.
مظفری با اشاره به اقدامات انجامشده در حوزه توسعه فضاهای آموزشی گفت: در یک سال و چند ماه گذشته، با کمک خیران و مجموعه آموزش و پرورش، بیش از ۴۳۰ مدرسه در استان ساخته شده است؛ یعنی به طور متوسط تقریباً هر روز یک مدرسه برای دانشآموزان خراسان رضوی احداث شده است.
استاندار خراسان رضوی تصریح کرد: این اقدام اتفاق بسیار ارزشمندی است، اما در کنار توسعه فضاهای آموزشی، حتماً باید به محتوای آموزشی و کیفیت آموزش نیز توجه کنیم.
وی افزود: اگر در سال گذشته صحبت و اولویت ما ساخت مدارس و توسعه فضاهای آموزشی بود، امسال باید موضوع اصلی و اولویت ما کیفیت آموزش باشد و امیدواریم بتوانیم از این فرصت به خوبی استفاده کنیم.
مظفری با اشاره به ظرفیتهای اقتصادی و اجتماعی استان گفت: خراسان رضوی استانی بزرگ و بسیار پرظرفیت است؛ از معادن و کارخانهها گرفته تا زیرساختها و مرز، ظرفیتهای متعددی در اختیار داریم، اما سرمایه اصلی ما در کنار بارگاه ملکوتی امام رضا(ع)، دانشآموزانی هستند که باید آینده استان را بسازند.
استاندار خراسان رضوی خطاب به دانشآموزان اظهار کرد: هر آنچه داریم و هر آنچه باید در آینده داشته باشیم، با امید به آیندهای که شما میسازید، باید در اختیار شما قرار بگیرد. بدون تعارف میگویم که امید ما به شماست و انتظار داریم آینده استان را شما بسازید.
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