آیین آغاز سال تحصیلی مدارس کشور در حرم مطهر امام رضا(ع) برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح چهارشنبه در پویش «مهر رضوی» و آیین آغاز سال تحصیلی مدارس در صحن انقلاب اسلامی حرم مطهر رضوی آغاز شده است و دانش‌آموزان در نخستین روز مدرسه، سال تحصیلی خود را در جوار بارگاه منور امام رضا (ع)، آغاز می‌کنند.

این برنامه با قرائت زیارت امین‌الله با نوای حاج امیر عارف آغاز شد و در ادامه، تلاوت قرآن کریم، قرائت صلوات خاصه امام رضا (ع)، رونمایی از نسخه قرائت صلوات خاصه نوجوانان، سخنرانی حجت‌الاسلام‌والمسلمین شهاب مرادی، هم‌خوانی، رجزخوانی، قرائت عهدنامه دانش‌آموزی و اهدای بسته‌های فرهنگی در برنامه قرار دارد.