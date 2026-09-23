شرفی: عدالت آموزشی محور تحول در نظام تعلیم و تربیت است

به گزارش خبرنگار مهر، علی شرفی صبح چهارشنبه در آیین نواختن «زنگ مهر، ایثار و شهادت» که در دبیرستان دخترانه شاهد شهدای وحدت بردسکن برگزار شد، ضمن قرائت پیام وزیر آموزش و پرورش، اظهار کرد: با استقرار دولت چهاردهم، نگاه ملی به آموزش و پرورش شکل گرفته و این حوزه به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی دولت مورد توجه قرار گرفته است.

نماینده مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی افزود: آینده کشور از مسیر مدرسه و دانش‌آموزان رقم می‌خورد و توجه به آموزش و پرورش در حقیقت سرمایه‌گذاری برای آینده ایران اسلامی است.

وی با اشاره به اهمیت عدالت آموزشی گفت: تمام تلاش همکاران ما در آموزش و پرورش این است که کیفیت آموزشی در تک‌تک مدارس و در جای‌جای کشور به صورت عادلانه برای همه دانش‌آموزان فراهم شود.

شرفی ادامه داد: دانش‌آموزان باید فارغ از محل زندگی و شرایط جغرافیایی، از فرصت‌های مناسب آموزشی برخوردار باشند و مجموعه آموزش و پرورش در این مسیر وظیفه مهمی بر عهده دارد.

نماینده مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی اتحاد و همدلی را از دیگر محورهای مورد تأکید وزیر آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت: امید به آینده تنها به معنای خوش‌بینی نیست، بلکه امیدی مبتنی بر توانمندی‌های داخلی، اتحاد و همدلی مردم و جامعه است.

وی با اشاره به شرایط و دشواری‌های موجود در کشور تصریح کرد: با وجود تحریم‌ها، جنگ و سختی‌هایی که کشور با آن مواجه است، باید امید به آینده را چراغ راه خود قرار دهیم و برای ساختن آینده‌ای بهتر تلاش کنیم.

شرفی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و شهدای اخیر خاطرنشان کرد: شهدا با فداکاری و ایثار خود درس‌های بزرگی به ملت ایران آموختند و امروز نیز با تکیه بر اتحاد، همدلی و روحیه ایثار می‌توان از مشکلات و چالش‌های پیش‌رو عبور کرد.

نماینده مدیرکل آموزش و پرورش خراسان رضوی افزود: آغاز سال تحصیلی فرصتی است تا در کنار توجه به تعلیم و تربیت، فرهنگ ایثار، شهادت، همدلی و امید به آینده را نیز در میان نسل جدید تقویت کنیم.

گفتنی است؛ پیام وزیر آموزش و پرورش خطاب به فرهنگیان، دانش‌آموزان و خانواده‌ها قرائت و زنگ «مهر، ایثار و شهادت» در دبیرستان دخترانه شاهد شهدای وحدت بردسکن نواخته شد.