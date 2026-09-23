به گزارش خبرنگار مهر، مهدی دونده صبح چهارشنبه در آیین نواختن زنگ مهر و ایثار و شهادت شهرستان نیشابور اظهار کرد: کشور را با مشارکت مردم، از جمله دانشآموزان و دانشگاهیان، ساختهایم و امروز نیز پیشرفت کشور نیازمند حضور و مشارکت همه اقشار جامعه است.
فرماندار نیشابور افزود: آغاز سال تحصیلی امسال در شرایطی برگزار میشود که خانوادههای ۱۶۸ دانشآموز میناب، حسرت بدرقه فرزندان خود از زیر قرآن و راهی کردن آنان به مدرسه را بر دل دارند.
وی با اشاره به شهادت دانشآموزان در جنگ رمضان بیان کرد: آمریکا با اندیشه ایرانی مشکل دارد؛ چراکه ۱۶۸ دانشآموز چه خطری برای آمریکا داشتند؟ این واقعه ننگین در تاریخ آمریکا باقی خواهد ماند.
دونده با اشاره به شهدای میناب نیز تاکید کرد: شهدای میناب برگ زرینی در تاریخ جمهوری اسلامی ایران خواهند بود.
فرماندار نیشابور با تأکید بر اهمیت نقش مدارس در تربیت نسل آینده کشور گفت: تولید لانچر و موشک از همین نیمکتهای مدرسه آغاز شده است و باید از سنگر مدرسه، حافظان و خدمتگزاران نظام جمهوری اسلامی تربیت و پرورش پیدا کنند.
وی در ادامه با اشاره به موفقیتهای دانشآموزان این شهرستان اظهار کرد: ۴۵ دانشآموز نیشابوری به مسابقات کشوری قرآن راه یافتهاند و ۶۲ دانشآموز نیز در مسابقات فرهنگی و هنری کشوری حضور داشتهاند.
دونده افزود: دانشآموزان نیشابور همچنین موفق به کسب مدال نقره کشتی آسیا و سه مقام برتر در مسابقات فنی و حرفهای شدهاند.
فرماندار نیشابور بیان کرد: ۸۶ دانشآموز نیشابوری موفق به کسب مقام نخست استانی شدهاند و ۴۱ دانشآموز نیز به مرحله کشوری مسابقات فرهنگی و هنری راه یافتهاند که در مجموع، ۱۷ مقام برتر کشوری نیز توسط دانشآموزان این شهرستان کسب شده است.
نظر شما