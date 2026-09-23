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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۱۷

زنگ ایثار و بازگشایی مدارس در عسلویه نواخته شد

زنگ ایثار و بازگشایی مدارس در عسلویه نواخته شد

بوشهر- آئین زنگ مهر، ایثار و مقاومت و آغاز سال تحصیلی جدید در مدرسه شهید آگوشی شهر بیدخون برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار عسلویه صبح چهارشنبه در این آیین، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی به دانش‌آموزان، فرهنگیان و خانواده‌ها، بر اهمیت تعلیم و تربیت و نقش آموزش و پرورش در ساختن آینده کشور تأکید کرد.

اسکندر پاسالار با اشاره به اهمیت علم اندوزی بیان کرد: دانش آموزان باید از فرصتی که در اختیار دارند برای تقویت علمی و توسعه دانش خود استفاده کنند.

در این مراسم، زنگ مهر، ایثار و مقاومت و آغاز سال تحصیلی جدید به‌ صورت رسمی نواخته شد و دانش‌آموزان با حضور در کلاس‌های درس، سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.

این مراسم با حضور مسئولان شهرستانی و در فضایی بانشاط برگزار شد و دانش‌ آموزان سال تحصیلی جدید را با شور و نشاط آغاز کردند.

کد مطلب 6956127

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