زنگ ایثار و بازگشایی مدارس در عسلویه نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار عسلویه صبح چهارشنبه در این آیین، ضمن تبریک آغاز سال تحصیلی به دانشآموزان، فرهنگیان و خانوادهها، بر اهمیت تعلیم و تربیت و نقش آموزش و پرورش در ساختن آینده کشور تأکید کرد.
اسکندر پاسالار با اشاره به اهمیت علم اندوزی بیان کرد: دانش آموزان باید از فرصتی که در اختیار دارند برای تقویت علمی و توسعه دانش خود استفاده کنند.
در این مراسم، زنگ مهر، ایثار و مقاومت و آغاز سال تحصیلی جدید به صورت رسمی نواخته شد و دانشآموزان با حضور در کلاسهای درس، سال تحصیلی جدید را آغاز کردند.
این مراسم با حضور مسئولان شهرستانی و در فضایی بانشاط برگزار شد و دانش آموزان سال تحصیلی جدید را با شور و نشاط آغاز کردند.
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