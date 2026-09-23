به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله سید ابوالحسن مهدوی صبح چهارشنبه در آئین بازگشایی مدارس در مدرسه دخترانه صدرای ملکشهر اظهار کرد: یکی از اشتباهات اساسی در تربیت این است که بهجای اصلاح ریشهای تفکر و عقاید، به دنبال اصلاح اجباری اعمال هستیم؛ در حالی که طبق صریح قرآن کریم، عمل هر فرد مستقیماً برخاسته از فکر و شاکله وجودی اوست.
عضو مجلس خبرگان رهبری با تسلیت ایام به پیشگاه حضرت ولیعصر (عج) و تسلیت ارتحال آیتاللهالعظمی شبیری زنجانی، به تاریخچه راهاندازی این مجموعه اشاره کرد و گفت: حدود ۱۵ سال قبل با تلاش حججاسلام باطنی و تمنایی و مدیریت مجاهدانه سرکار خانم هاشمینژاد، این مجموعه بنا نهاده شد که امروز از یک نهال نوپا به درختی تنومند تبدیل شده است؛ امروز نیز در مراسم تودیع و معارفه بر بهرهمندی از تجارب ارزشمند ایشان در مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران تأکید شد.
وی با استناد به آیه ۸۴ سوره اسراء «قُلْ کُلٌّ یَعْمَلُ عَلَیٰ شَاکِلَتِهِ» تصریح کرد: شاکله انسان همان عقیده و اندیشه اوست و هر کنش و رفتاری سرچشمه در افکار درونی دارد. اگر دو دانشآموز یا طلبه رفتارهای متفاوتی در پذیرش مسئولیتها دارند، ناشی از دو طرز تفکر متفاوت است. متأسفانه در تربیت فرزندان گاهی با اهرم زور یا تنبیه فیزیکی وارد میشویم چون آسان است، اما اصلاح بینش و فکر نیازمند صرف وقت، حوصله و کار مبنایی است.
آیتالله مهدوی با بیان اینکه تمامی رفتارهای شایسته و ناشایست از جمله نماز، تقوا، روزه و در نقطه مقابل گناهانی نظیر شرابخواری یا بدحجابی ریشه در نوع باورها دارند، افزود: اساس دین اسلام و دعوت همه پیامبران بر مدار اصلاح فکر است و نقطه آغازین این حرکت، توحید و خداشناسی است. منظومه فکری انسان از توحید آغاز و به نبوت، امامت، ولایت فقیه و معاد ختم میشود؛ همانگونه که قرآن در آیه ۱۸ سوره حشر یادآوری قیامت را عاملی برای تنظیم و انضباط رفتار آدمی قرار میدهد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس خبرگان رهبری خطاب به طلاب و دانشآموزان تأکید کرد: وظیفه اصلی شما این است که ابتدا پایههای عقیدتی خود را با براهین محکم غنی سازید تا بتوانید اثرگذار باشید، چراکه «ذات نایافته از هستیبخش، کی تواند که شود هستیبخش».
وی با اشاره به لزوم تفکیک میان حیطه شخصی و اجتماعی در مباحث آزادی بیان کرد: هیچ جامعهای آزادی مطلق را نمیپذیرد؛ همانطور که یک راننده حق ندارد با تولید دود به حقوق شهروندان آسیب بزند یا مروج فساد و تروریسم در جامعه آزاد باشد، در مسائل اجتماعی نیز حفظ حقوق عمومی اولویت دارد. اما در بُعد فردی و اعتقادی، اسلام اهل استدلال و منطق است و قرآن صراحتاً تحدی میکند که اگر دلیلی خلاف توحید دارید بیاورید، در حالی که منکران هرگز دلیلی نخواهند داشت.
آیتالله مهدوی مواجهه با شبهات در سطح بینالمللی را مبتنی بر زبان عقل دانست و خاطرنشان کرد: هنگامی که با گردشگران خارجی و مکاتب مختلف به بحث مینشینیم، از ادله عقلی محض استفاده میکنیم؛ زیرا استدلال نقلی و شرعی مخاطب محدود دو میلیاردی دارد، اما استدلال عقلی زبان مشترک جمعیت ۷ میلیاردی جهان است و هیچ پاسخی در برابر آن ندارند. در همین راستا بیش از ۱۵۰ نشست و سخنرانی در محور براهین عقلی دین تدوین شده که در حال انتشار بهصورت کتاب است.
وی در پایان با ذکر خاطرهای از گفتوگوی منطقی با دو جوان فریبخورده و مروج مسیحیت تبشیری در پارکهای اصفهان یادآور شد: با استقبال محترمانه و دعوت به مناظره منطقی پیرامون مسائلی چون تثلیث به آنها اعلام کردم اگر دلیل عقلی بیاورید سخن شما را میپذیرم؛ اما در نهایت اعتراف کردند که فاقد هرگونه استدلال بوده و صرفاً با دریافت پول از شبکههای اروپایی دست به این کار زدهاند. اسلام دینی کاملاً مستدل است و باید در حوزه و دانشگاه با تکیه بر منطق و برهان به شبهات پاسخ داد.
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