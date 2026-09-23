مدیریت بحران باید از حالت تئوری به عملیاتی تغییر کند

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا کلوندی ظهر چهارشنبه در نشست ستاد بحران دانشگاه علوم پزشکی همدان با محوریت پیش‌بینی تغییرات فصلی و احتمال وقوع پدیده «ال‌نینو» برگزار شد، تصریح کرد: با توجه به تجربیات سیلاب‌های گذشته از جمله سال ۱۳۹۸ مدیریت بحران در حوزه سلامت باید از حالت تئوری به عملیاتی تغییر جهت دهد.

وی با تاکید بر اینکه تضمین تداوم خدمت‌رسانی به مردم خط قرمز مجموعه سلامت است، افزود: مدیران شبکه‌های بهداشت، روسای بیمارستان‌ها و مسئولان مراکز جامع سلامت موظف هستند بدون فوت وقت وضعیت ساختمان‌ها، آبراه‌ها، سقف‌ها و مسیرهای دفع آب را بررسی و نواقص احتمالی را پیش از وقوع بحران رفع کنند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی همدان با بیان اینکه مدیران نباید در مواجهه با خطرات ضروری معطل مکاتبات اداری یا تخصیص اعتبار بمانند، خاطرنشان کرد: در موارد فوری مدیران باید با استفاده از امکانات موجود برای رفع نواقص اقدام کنند و مستندات هزینه‌کرد به منظور پیگیری‌های بعدی ارائه شود چراکه سلامت زیرساخت‌های درمانی برای ارائه خدمت در شرایط بحرانی اولویت اصلی است.

کلوندی به ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی نیز اشاره کرد و گفت: لازم است هماهنگی‌های لازم با فرمانداری‌ها، بخشداری‌ها و دهیاری‌ها برای پیشگیری از آبگرفتگی مراکز درمانی صورت گیرد و با توجه به آسیب‌پذیری عشایر و جمعیت‌های کوچنده باید تمهیدات اطلاع‌رسانی و هماهنگی لازم برای استقرار ایمن این گروه‌ها در زمان حوادث طبیعی اتخاذ شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود استفاده از تمامی پتانسیل‌های درمانی استان را ضروری خواند و بیان کرد: دانشگاه علوم پزشکی متولی سلامت کل استان است و در شرایط بحرانی باید ظرفیت‌های بخش خصوصی نیز در برنامه‌ریزی‌ها دیده شود و همه مجموعه‌های درمانی اعم از دولتی و خصوصی در زمان بحران باید در کنار یکدیگر برای ارائه خدمات به مردم قرار گیرند.

سرپرست دانشگاه علوم پزشکی همدان با تاکید بر اینکه مدیریت بحران صرفا محدود به بلایای طبیعی نیست، تصریح کرد: حفظ زنجیره تامین اقلام دارویی، تجهیزات، سوخت و جیره خشک، به‌روزرسانی چارت فرماندهی حادثه و آمادگی حوزه بهداشت برای کنترل بیماری‌های واگیردار مرتبط با آب و غذا از دیگر محورهای اصلی آمادگی مراکز است که باید در چک‌لیست‌های ابلاغی لحاظ شود.

کلوندی در پایان با تعیین ضرب‌الاجل یک‌هفته‌ای برای شناسایی و رفع ایرادات، تاکید کرد: ارزیابی‌ها نباید در سطح بازدیدهای ظاهری باقی بماند و هر نقصی که شناسایی می‌شود باید با اقدام مشخص تا هفته آینده تعیین‌تکلیف شود و در صورت نیاز به پشتیبانی مالی و لجستیکی موضوع به‌سرعت به ستاد مرکزی گزارش شود تا تصمیم‌گیری‌های لازم انجام گیرد.