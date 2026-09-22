به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیان‌مهر شامگاه سه‌شنبه بر تداوم برگزاری هفتگی جلسات امنیت غذایی استان تأکید کرد و گفت: با توجه به احتمال بروز مشکلات در حوزه حمل‌ونقل، تأمین سوخت و خدمات‌رسانی، باید پیش از ایجاد اختلال، چالش‌های احتمالی شناسایی و برای رفع آنها برنامه‌ریزی شود.

وی تأمین سوخت واحدهای تولیدی، مرغداری‌ها، نانوایی‌ها و ناوگان حمل آرد را از محورهای مهم این موضوع دانست و افزود: واحدهای تولیدی و نانوایی‌ها باید آمادگی لازم را برای مواجهه با محدودیت‌های احتمالی داشته باشند تا تولید و توزیع کالا و خدمات متوقف نشود.

کیان‌مهر همچنین بر حضور مستمر دستگاه‌های متولی در بازار و رصد قیمت‌ها و روند توزیع کالا تأکید کرد و گفت: جلسات امنیت غذایی باید به تصمیم‌های عملیاتی منجر شود و هر مصوبه نیز مسئول مشخص، زمان‌بندی و گزارش پیگیری داشته باشد.

وی اظهار کرد: افزایش آمادگی دستگاه‌ها و شناسایی به‌موقع مشکلات، زمینه مدیریت بهتر شرایط احتمالی و حفظ ثبات زنجیره تأمین کالاهای اساسی در نیمه دوم سال را فراهم می‌کند.