به گزارش خبرنگر مهر، آیتالله حسین مظفری صبح شنبه در دیدار با جمعی از آتشنشانان سازمان آتشنشانی شهرداری قزوین، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی (ره)، شهیدان انقلاب اسلامی و شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم و فتنه دیماه، اظهار کرد: یاد و خاطره همه شهیدان عزیز، بهویژه شهدای این حوادث و مجاهدتهای ملت ایران را گرامی میداریم.
وی با تبریک روز آتشنشان، از تلاشها و فداکاریهای نیروهای آتشنشانی قدردانی کرد و افزود: اگر ایثار و ازخودگذشتگی در فرهنگ دینی ما یک فضیلت ارزشمند محسوب میشود، آتشنشانان این فضیلت را در عرصه خدمت به مردم به نمایش گذاشتهاند.
نماینده ولیفقیه در استان قزوین ادامه داد: آتشنشانان بارها نشان دادهاند که برای حفظ جان و سلامت مردم، آمادهاند از جان خود بگذرند و در شرایط خطرناک به یاری حادثهدیدگان بشتابند.
مردم قدردان فداکاری آتشنشانان هستند
آیتالله مظفری با تأکید بر اینکه خدمات آتشنشانان در حافظه مردم باقی میماند، بیان کرد: مردم فداکاریها، ایثارگریها و خدمات صادقانه آتشنشانان را فراموش نمیکنند و حضور این نیروها موجب دلگرمی شهروندان است.
وی افزود: مردم میدانند که اگر حادثهای در شهر رخ دهد، آتشنشانان در کوتاهترین زمان ممکن در محل حاضر میشوند و برای امدادرسانی و نجات جان افراد اقدام میکنند.
امام جمعه قزوین با اشاره به شرایط زندگی و مشکلات نیروهای آتشنشانی عنوان کرد: آتشنشانان نیز مانند سایر اقشار جامعه با مشکلات شخصی و اقتصادی مواجه هستند، اما با وجود این دشواریها، مسئولیت حرفهای خود را رها نمیکنند و تلاش دارند وظایف خود را به بهترین شکل انجام دهند.
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