یادداشت مهمان - سجاد میرباقری فعال فرهنگی و اجتماعی: جامعه امروز با نسلی از آسیب‌های اجتماعی مواجه است که برخلاف گذشته همیشه در خیابان‌ها، محله‌ها یا فضاهای قابل مشاهده شکل نمی‌گیرند؛ بسیاری از آن‌ها آرام و بی‌صدا در بستر خانه‌ها، صفحه‌های نمایش و روابط روزمره رشد می‌کنند. آسیب‌های اجتماعی نوظهور، محصول تغییرات سریع فرهنگی، فناوری، سبک زندگی و دگرگونی الگوهای ارتباطی هستند؛ آسیب‌هایی که اگر به‌موقع شناخته نشوند، می‌توانند سلامت روانی، روابط خانوادگی و سرمایه اجتماعی جامعه را تحت تأثیر قرار دهند.

امروز دیگر نمی‌توان آسیب اجتماعی را تنها در قالب‌هایی مانند اعتیاد، خشونت یا بزهکاری سنتی تعریف کرد. وابستگی افراطی به فضای مجازی، انزوای اجتماعی ناشی از ارتباطات سطحی آنلاین، کاهش گفت‌وگوی میان اعضای خانواده، اختلال در شکل‌گیری هویت نوجوانان، فرسایش مهارت‌های ارتباطی، مقایسه‌گری دائمی در شبکه‌های اجتماعی، کاهش احساس تعلق و حتی گسترش تنهایی در میان نسل‌های مختلف، بخشی از چالش‌هایی هستند که در سال‌های اخیر ابعاد تازه‌ای پیدا کرده‌اند.

نکته مهم این است که بسیاری از این آسیب‌ها ناگهانی ایجاد نمی‌شوند؛ بلکه در یک فرآیند تدریجی شکل می‌گیرند. گاهی یک نوجوان که ساعت‌های طولانی را در فضای مجازی سپری می‌کند، تنها با مسئله «استفاده زیاد از تلفن همراه» مواجه نیست؛ بلکه ممکن است پشت این رفتار، نیاز به دیده‌شدن، فقدان ارتباط مؤثر خانوادگی، اضطراب، احساس ناکافی بودن یا تلاش برای یافتن هویت اجتماعی پنهان شده باشد.

در چنین شرایطی، خانواده نخستین و مهم‌ترین محیط پیشگیری است. البته خانواده نباید به معنای کنترل دائمی، محدودیت افراطی یا برخورد دستوری تعریف شود؛ بلکه خانواده امروز نیازمند بازتعریف نقش خود است. والدینی که بتوانند شنونده خوبی باشند، گفت‌وگوی امن ایجاد کنند و بدون قضاوت با فرزندان خود ارتباط برقرار کنند، در واقع یکی از مهم‌ترین عوامل محافظت‌کننده در برابر آسیب‌های نوظهور را فراهم کرده‌اند.

پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی جدید نیازمند عبور از نگاه سنتی و حرکت به سمت توانمندسازی خانواده‌ها است. آموزش مهارت‌های ارتباطی، سواد رسانه‌ای، مدیریت هیجان، حل تعارض، تاب‌آوری روانی و شناخت تغییرات دوران نوجوانی باید به بخشی از برنامه‌های مستمر خانواده‌ها و نظام آموزشی تبدیل شود. همان‌طور که کودکان برای زندگی در دنیای واقعی آموزش می‌بینند، باید برای حضور سالم و مسئولانه در دنیای دیجیتال نیز آماده شوند.

در کنار خانواده، نهادهای آموزشی، رسانه‌ها و سیاست‌گذاران اجتماعی نیز نقش مهمی دارند. برخورد صرفاً هشداردهنده یا محدودکننده با آسیب‌های نوظهور معمولاً اثر پایدار ندارد؛ زیرا بسیاری از این مسائل ریشه در نیازهای واقعی انسان‌ها دارند.

راهکار مؤثر، ترکیبی از آموزش، آگاهی‌بخشی، ایجاد فرصت‌های مشارکت اجتماعی و تقویت ارتباطات انسانی است.

از سوی دیگر، مداخلات اجتماعی باید پیش از تبدیل شدن یک مسئله فردی به بحران اجتماعی آغاز شوند. شناسایی زودهنگام نشانه‌های خطر، دسترسی آسان به خدمات مشاوره‌ای، تقویت برنامه‌های سلامت روان خانواده و ایجاد شبکه‌های حمایتی محلی می‌تواند از بسیاری از پیامدهای بعدی جلوگیری کند.

جامعه‌ای که خانواده‌های آن توانمند، آگاه و دارای ارتباط مؤثر باشند، در برابر تغییرات سریع اجتماعی مقاوم‌تر خواهد بود. آسیب‌های نوظهور را نمی‌توان با نادیده گرفتن یا انکار از بین برد؛ بلکه باید آن‌ها را شناخت، درباره‌شان گفت‌وگو کرد و برای مواجهه با آن‌ها آماده شد.

امروز بیش از هر زمان دیگری، خانواده نه فقط یک نهاد سنتی، بلکه نخستین سنگر سلامت اجتماعی است؛ سنگری که تقویت آن می‌تواند هزینه‌های اجتماعی آینده را کاهش دهد و مسیر شکل‌گیری نسلی آگاه‌تر، مسئول‌تر و تاب‌آورتر را هموار کند.