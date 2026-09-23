۱۰۰ بیمار اصفهان در لیست انتظار پیوند قرنیه چشم است

حامد وطن‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از اسفندماه سال ۱۴۰۳، برداشت قرنیه از افراد مرگ مغزی در اصفهان آغاز شد و از ماه گذشته اهدای قرنیه از افراد فوت شده صورت گرفت که در هر دو حالت تنها با رضایت خانواده امکانپذیر است.

وی با بیان اینکه برداشت قرنیه از افراد تازه فوت شده که تنها ۴۸ ساعت از مرگ آنها می‌گذرد امکان دارد و افزود: تا پیش از این برداشت قرنیه در تهران صورت می گرفت و به مراکز درمانی شیراز، مشهد و اصفهان ارسال میشد.

اصفهان مجهز به بانک چشم شد

عضو مرکز پیوند قرنیه چشم دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به اینکه اصفهان پس از شیراز و مشهد مجهز به بانک چشم شد، افزود: بانک چشم در اصفهان با مشارکت و همکاری بخش خصوصی و خیریه چشم اصفهان در شهریورماه امسال راه اندازی شد که قرنیه‌های برداشت شده در مرکز درمانی فیض اصفهان به بانک چشم منتقل و در آنجا فراوری و نگهداری می‌شود.

وی در خصوص روند برداشت و پیوند قرنیه توضیح داد: در ابتدا چشم متوفی تازه درگذشت معاینه و پس از تایید سلامتی چشم ، پرونده پزشکی تشکیل می گردد و اگر عفونت در بدن نداشته باشد یا بیمار مبتلا به هپاتیت یا ویروس HPV نداشته باشد برداشت بافت قرنیه توسط تیم پزشکی انجام و در بانک چشم عملیات فراوری صورت می گیرد .

وطن پور با اظهار اینکه پیوند قرنیه برای چشم های تخلیه شده کاربردی ندارد و صرفا برای بیماران قرنیه و افرادی که لنز برای آنها کاربردی نیست، انجام می گیرد، خاطرنشان کرد: پیوند قرنیه برای تمامی سنین امکانپذیر است از افراد سالخورده تا نوزاد و بیمارانی که مبتلا به بیماری ناخنک، قوز قرنیه التهاب و عفونت هستند.