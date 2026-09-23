دستیار: سال تحصیلی جدید با تمرکز بر کیفیت آموزشی آغاز می شود

به گزارش خبرنگار مهر، نرگس دستیار پیش از ظهر چهارشنبه در آیین استانی نواختن «زنگ مهر و مقاومت» که با حضور هیئت اعزامی از وزارت آموزش و پرورش و مسئولان استانی در دبیرستان خیرساز مهر عظام رشت برگزار شد، ضمن خیرمقدم به میهمانان وزارت آموزش و پرورش، آغاز سال تحصیلی جدید را به معلمان، دانشآموزان و اولیای گرانقدر تبریک گفت.
مدیر کل آموزش و پرورش استان گیلان افزود: نظام تعلیم و تربیت امروز از آموزشهای صرفاً درس محور عبور کرده و بر تربیت نسلی خلاق، پرسشگر و برخوردار از هویت ملی و دینی تأکید دارد. تمامی تلاش ما در مجموعه آموزش و پرورش گیلان این است که فرزندان این استان و این آبوخاک، در فضایی امن، شاداب و پویا مسیر رشد علمی، اندیشه و اخلاق را طی کنند.
وی با قدردانی از همراهی خیران مدرسهساز ادامه داد: احداث و تجهیز مجتمعهای آموزشی استانداردی همچون مجموعه مدرسه مهرعظام، نتیجه همافزایی مؤثر دولت، ادارهکل نوسازی مدارس و خیران نیکاندیش است.
دستیار تصریح کرد: این مشارکت پایدار، پاسخ مؤثری به چالش کمبود فضاهای آموزشی به شمار میرود و امیدواریم این روند مثبت در سطوح استانی و ملی تداوم یابد و بهعنوان الگویی موفق به سایر مناطق کشور تعمیم پیدا کند.
وی با تأکید بر هماهنگی نهادهای مختلف اظهار کرد: حمایت همهجانبه نهادهای استانی و کشوری و نگاه ویژه وزارت آموزش و پرورش به استان گیلان، دلگرمی بزرگی برای فرهنگیان و دانشآموزان است. توسعه و تقویت همکاریهای بیننهادی و ظرفیتسازی نیروی انسانی از اولویتهای اساسی ما در سال تحصیلی جدید است تا در سایه تلاش جمعی، آیندهای درخشان برای گیلان ساخته شود.
مدیر کل آموزش و پرورش استان گیلان گفت: انتظار است عموم مردم و نهادهای دولتی و غیردولتی در مسیر پیشبرد برنامههای آموزشی و پرورشی آموزش و پرورش استان، مشارکت و همراهی فعال داشته باشند.
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