شهر وام؛ یک حق اشتراک و یک سبد کامل از خدمات اقتصادی

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، شهر وام با عبور از مدلهای سنتی ارائه خدمات مالی، بستری یکپارچه ایجاد کرده است که اعضای آن میتوانند با تهیه حق اشتراک، به مجموعهای از خدمات اعتباری، مشاورهای، اقساطی، بیمهای و اقتصادی دسترسی پیدا کنند؛ مدلی که قرار است ارزش عضویت را به یک خدمت یا یک درخواست وام محدود نکند.
به گزارش بازرگانی، بسیاری از مردم هنگام مواجهه با یک نیاز مالی، ناچارند برای دریافت مشاوره، اعتبارسنجی، بررسی تسهیلات، خرید اقساطی، تهیه بیمه یا استفاده از تخفیفهای مختلف، به مجموعههای جداگانه مراجعه کنند. این پراکندگی علاوه بر اتلاف زمان، تصمیمگیری اقتصادی را دشوارتر کرده و امکان مقایسه دقیق گزینهها را کاهش میدهد.
پلتفرم شهر وام با هدف پاسخگویی به همین مسئله، سبدی از خدمات اقتصادی را در قالب یک عضویت طراحی کرده است تا مشتری بهجای خرید یک خدمت محدود، امکان استفاده از مجموعهای از ظرفیتهای مالی و رفاهی را به دست آورد.
شهر وام فقط درباره وام نیست
نام شهر وام ممکن است در نگاه نخست، تنها دریافت تسهیلات را به ذهن مخاطب برساند؛ اما ساختار خدمات این مجموعه، فراتر از معرفی یک وام یا پیگیری یک پرونده اعتباری طراحی شده است.
اعضای شهر وام، متناسب با نوع اشتراک، شرایط فردی و ضوابط هر خدمت، میتوانند از ظرفیتهایی مانند مشاوره مالی و اعتباری، اعتبارسنجی، بررسی مسیرهای دریافت تسهیلات، خرید اقساطی کالا، تلفن همراه، خودرو و طلا، خدمات بیمهای، بنهای تخفیف و سایر مزایای اقتصادی استفاده کنند.
در واقع، شهر وام تلاش کرده است نیازهای مختلف اقتصادی یک فرد یا خانواده را در یک ساختار واحد جمعآوری کند؛ ساختاری که در آن مشتری برای هر نیاز، مجبور به آغاز یک جستوجوی جداگانه و مراجعه به واسطههای متعدد نباشد.
با خرید حق اشتراک شهر وام چه امکاناتی در اختیار اعضا قرار میگیرد؟
خرید حق اشتراک شهر وام، به معنای خرید قطعی یک وام مشخص یا تضمین تصویب تسهیلات بانکی نیست. حق اشتراک، امکان ورود به یک مجموعه خدمات اقتصادی و استفاده از ظرفیتهایی را فراهم میکند که هرکدام میتوانند بخشی از نیازهای مالی و رفاهی عضو را پوشش دهند.
مشاوره مالی و اعتباری
یکی از نخستین خدمات قابل ارائه، بررسی شرایط اقتصادی و اعتباری متقاضی است. کارشناسان مجموعه، وضعیت مشتری، نیاز مالی، توان بازپرداخت و گزینههای قابلبررسی را ارزیابی میکنند تا مسیر مناسبتری پیش روی او قرار گیرد.
این فرایند میتواند از تصمیمهای عجولانه، انتخاب تسهیلات نامتناسب یا ورود به تعهداتی که با شرایط مالی فرد همخوانی ندارد، جلوگیری کند.
اعتبارسنجی و بررسی پرونده
وضعیت اعتباری متقاضی، سوابق بانکی، مدارک، تضامین و توان بازپرداخت، از عوامل مؤثر در بررسی بسیاری از خدمات مالی هستند.
اعضای شهر وام میتوانند پیش از ورود به مراحل اصلی، از خدمات بررسی و اعتبارسنجی استفاده کنند تا نقاط قوت و موانع احتمالی پرونده آنها مشخص شود. این بررسی به مشتری کمک میکند با شناخت بیشتری درباره ادامه مسیر تصمیم بگیرد.
بررسی مسیرهای دریافت تسهیلات
شهر وام، بانک یا مؤسسه پرداختکننده وام نیست و تصمیم نهایی درباره تصویب و پرداخت تسهیلات، بر عهده مجموعه تأمینکننده و تابع ضوابط آن خواهد بود.
نقش شهر وام، بررسی شرایط متقاضی، معرفی گزینههای قابلبررسی، ارائه مشاوره، تکمیل فرایندهای مربوط و پشتیبانی از پرونده در محدوده خدمات تعریفشده است.
این ساختار باعث میشود مشتری بهجای جستوجوی پراکنده و اعتماد به پیشنهادهای نامشخص، گزینههای پیش روی خود را در یک مسیر سازمانیافته بررسی کند.
خرید اقساطی کالا و تلفن همراه
بخشی از نیازهای اقتصادی خانوارها به خرید کالاهای ضروری و دیجیتال مربوط میشود. شهر وام در قالب طرحهای عضویت خود، امکان بررسی و استفاده از برخی ظرفیتهای خرید اقساطی کالا و تلفن همراه را فراهم میکند.
شرایط استفاده از این خدمات بر اساس طرح انتخابی، اعتبار مشتری، موجودی کالا، سقف اعتبار و ضوابط تأمینکننده تعیین میشود.
استفاده از ظرفیت خرید اقساطی خودرو و طلا
اعضای واجد شرایط میتوانند گزینههای مربوط به خرید اقساطی خودرو یا طلا را نیز بررسی کنند. این خدمات بر اساس شرایط هر طرح، میزان پیشپرداخت، اعتبار متقاضی، تضامین و مقررات مجموعه ارائهدهنده قابل استفاده خواهند بود.
هدف از قرارگرفتن این خدمات در کنار سایر مزایا، ایجاد یک سبد اقتصادی متنوع برای اعضایی است که نیازها و اولویتهای متفاوتی دارند.
خدمات بیمهای و مزایای رفاهی
خدمات بیمهای، طرحهای حمایتی، بنهای تخفیف و مزایای رفاهی نیز میتوانند بخشی از امکانات عضویت شهر وام باشند.
وجود این خدمات باعث میشود حق اشتراک صرفاً به یک درخواست مالی محدود نماند و عضو بتواند در مدت عضویت، از مزایای دیگری نیز متناسب با شرایط طرح خود استفاده کند.
ارزش حق اشتراک چگونه شکل میگیرد؟
در مدل سنتی، مشتری برای دریافت هر خدمت باید جداگانه هزینه، زمان و انرژی صرف کند. شهر وام تلاش کرده است با تجمیع چند خدمت در قالب یک عضویت، ارزش اقتصادی بیشتری برای اعضا ایجاد کند.
ارزش حق اشتراک فقط با یک درخواست یا یک نتیجه سنجیده نمیشود؛ بلکه مجموعه خدمات قابل استفاده، مشاورههای تخصصی، بررسی پرونده، دسترسی به طرحهای اقساطی، خدمات بیمهای و مزایای جانبی در کنار یکدیگر، ارزش عضویت را شکل میدهند.
به گفته این مجموعه، سبد خدمات شهر وام بهگونهای طراحی شده است که امکان بهرهمندی اعضا از مزایایی با ارزشی فراتر از مبلغ حق اشتراک وجود داشته باشد؛ البته دامنه دقیق خدمات و شرایط استفاده از آنها بر اساس نوع طرح و مفاد قرارداد تعیین میشود.
بنابراین مشتری پیش از تهیه اشتراک باید جزئیات طرح، مدت عضویت، خدمات قابل استفاده، شرایط هر خدمت و محدودیتهای آن را مطالعه کند.
از یک درخواست تا یک رابطه خدماتی ادامهدار
یکی از تفاوتهای اصلی شهر وام با مدلهای تکخدمتی این است که ارتباط با مشتری قرار نیست پس از یک مشاوره یا بررسی اولیه پایان پیدا کند.
عضو شهر وام میتواند در مدت اعتبار اشتراک، متناسب با مفاد قرارداد و ظرفیتهای طرح انتخابی، از خدمات مختلف مجموعه استفاده کند. به همین دلیل، رابطه میان شهر وام و اعضا به یک تماس یا معرفی یک گزینه محدود نمیشود.
واحدهای فروش، حسابداری، اعتبارات، کارگزاری و پشتیبانی، هرکدام بخشی از مسیر ارائه خدمات را دنبال میکنند تا درخواست مشتری در یک ساختار سازمانیافته ثبت و بررسی شود.
بیش از ۱۰۰ نیروی انسانی برای ارائه یک تجربه یکپارچه
شهر وام اعلام کرده است با بیش از ۱۰۰ نیروی انسانی و فعالیت در چند شعبه، خدمات خود را از طریق واحدهای تخصصی ارائه میکند.
گستردگی نیروی انسانی در این مجموعه با هدف تفکیک وظایف و افزایش کیفیت پیگیری شکل گرفته است؛ بهگونهای که بررسی پرداخت، اعتبارسنجی، امور قراردادی، مشاوره، کارگزاری و پشتیبانی، توسط واحدهای مرتبط انجام شود.
این ساختار به شهر وام امکان میدهد بهجای اتکا به یک فرد یا واسطه، فرایندهای خود را در قالب یک سازمان پاسخگو مدیریت کند.
چرا مدل اشتراکی شهر وام متفاوت است؟
در مدل اشتراکی، مشتری فقط برای شنیدن یک پاسخ یا دریافت یک معرفی هزینه نمیکند؛ بلکه حق دسترسی به مجموعهای از خدمات و مزایا را در یک دوره مشخص به دست میآورد.
این مدل سه ویژگی اصلی دارد:
خدمات مختلف در یک مجموعه واحد تجمیع شدهاند.
عضو میتواند متناسب با شرایط طرح، از چند خدمت استفاده کند.
فرایندها از طریق قرارداد، واحدهای تخصصی و مسیر رسمی پیگیری میشوند.
شهر وام با این مدل تلاش کرده است مفهوم عضویت را از «پرداخت برای یک وعده» به «دسترسی به یک بسته خدمات اقتصادی» تغییر دهد.
یک پلتفرم برای تصمیمهای اقتصادی مختلف
تفاوت نیازهای مالی افراد باعث شده است ارائه یک محصول ثابت، پاسخگوی همه مشتریان نباشد. ممکن است یک عضو به دنبال بررسی تسهیلات باشد، عضو دیگر به خرید اقساطی تلفن همراه نیاز داشته باشد و فرد دیگری بخواهد از خدمات بیمهای یا مزایای تخفیفی استفاده کند.
شهر وام با کنار هم قرار دادن این خدمات، تلاش کرده است بستری ایجاد کند که اعضا بتوانند متناسب با نیاز و شرایط خود، گزینه مناسبتری را بررسی کنند.
این تنوع، شهر وام را از یک مجموعه صرفاً مرتبط با وام، به یک پلتفرم چندخدمتی در حوزه اقتصاد خانوار و خدمات مالی تبدیل کرده است.
شفافیت قرارداد؛ ملاک نهایی خدمات
تمام خدمات، مزایا، هزینهها و محدودیتهای عضویت باید پیش از خرید حق اشتراک برای متقاضی توضیح داده شوند. ملاک نهایی تعهدات شهر وام و حقوق مشتری، مفاد قرارداد منعقدشده میان طرفین است.
از آنجا که برخی خدمات مانند مشاوره، اعتبارسنجی و بررسی پرونده پس از درخواست مشتری انجام میشوند، شرایط انصراف یا بازگشت هزینه نیز تابع نوع خدمت، مرحله انجام کار و مفاد قرارداد خواهد بود.
همچنین تصویب تسهیلات یا تخصیص اعتبار توسط بانکها و مجموعههای تأمینکننده، به شرایط متقاضی و ضوابط آن مجموعهها وابسته است و عضویت در شهر وام، بهتنهایی تضمینکننده تأیید نهایی تسهیلات نیست.
این شفافیت باعث میشود مشتری بداند چه چیزی خریداری میکند، چه خدماتی دریافت خواهد کرد و چه مواردی خارج از اختیار شهر وام قرار دارد.
شهر وام؛ فراتر از یک نام در حوزه وام
چشمانداز شهر وام، ساخت یک اکوسیستم اقتصادی است که اعضای آن بتوانند بخش مهمی از نیازهای مالی، اعتباری، اقساطی، بیمهای و رفاهی خود را از طریق یک مسیر واحد پیگیری کنند.
تجمیع خدمات، حضور واحدهای تخصصی، فعالیت بیش از ۱۰۰ نیروی انسانی، توسعه شعب و طراحی یک مدل عضویت چندمنظوره، شهر وام را به مجموعهای فراتر از یک واسطه یا ارائهدهنده تکخدمت تبدیل کرده است.
در این مدل، قدرت شهر وام فقط در معرفی یک گزینه مالی نیست؛ بلکه در سبد متنوع خدماتی است که میتواند در مراحل مختلف زندگی اقتصادی اعضا مورد استفاده قرار گیرد.
متقاضیان برای آشنایی با طرحهای عضویت، مشاهده خدمات، بررسی شرایط و استعلام ارتباطات منتسب به شهر وام میتوانند به وبسایت رسمی shahrevam.com مراجعه کنند یا با سامانه رسمی ۹۰۰۰۳۰۲۳ تماس بگیرند.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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