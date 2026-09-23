به گزارش خبرنگار مهر، کاظم کاظمی پیش از ظهر چهارشنبه در دیدار با جمعی از اعضای انجمن معتادان گمنام استان کردستان اظهار کرد: مشارکت مجموعه‌های مردمی و تشکل‌های اجتماعی در کاهش آسیب‌های اجتماعی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و باید از ظرفیت این گروه‌ها برای حل مسائل اجتماعی بهره گرفت.

وی افزود: سازمان‌های مردم‌نهاد و گروه‌های مردمی به واسطه ارتباط مستقیم با جامعه، می‌توانند در شناسایی مشکلات، آگاهی‌بخشی و حمایت از افراد در معرض آسیب نقش مؤثری ایفا کنند.

فرماندار بیجار با اشاره به ضرورت توجه جدی به مسائل اجتماعی ادامه داد: در حوزه آسیب‌های اجتماعی، اقدامات باید هدفمند، کاربردی و مبتنی بر نیازهای واقعی جامعه باشد و استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردمی و گروه‌های داوطلب می‌تواند به اثربخشی برنامه‌ها کمک کند.

کاظمی فرهنگ‌سازی، آموزش مهارت‌های زندگی و تقویت مشارکت اجتماعی به‌ویژه در میان نوجوانان و جوانان را از مهم‌ترین راهکارهای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی عنوان کرد و گفت: آگاهی‌بخشی و پیشگیری از مهم‌ترین مؤلفه‌های کاهش آسیب‌های اجتماعی است و این موضوع باید با همکاری دستگاه‌های مسئول و مجموعه‌های مردمی دنبال شود.

وی با قدردانی از فعالیت‌های انجمن معتادان گمنام در حمایت از افراد در مسیر بهبودی و بازگشت آنان به زندگی سالم و عادی، اظهار کرد: فعالیت‌های مردمی و داوطلبانه در حوزه اجتماعی، مکمل اقدامات دستگاه‌های اجرایی است و حمایت از این ظرفیت‌ها می‌تواند به ارتقای سلامت اجتماعی کمک کند.

فرماندار بیجار خاطرنشان کرد: تعامل و هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های مردمی و گروه‌های فعال اجتماعی، زمینه‌ساز اجرای برنامه‌های مؤثر در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی خواهد بود.

در این دیدار اعضای انجمن معتادان گمنام استان کردستان گزارشی از فعالیت‌ها و اقدامات انجام‌شده در زمینه حمایت از افراد در مسیر بهبودی و بازگشت آنان به زندگی سالم ارائه کردند و درباره مسائل و ظرفیت‌های موجود در این حوزه با فرماندار بیجار به گفت‌وگو پرداختند.