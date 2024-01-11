به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی کاظمی ظهر پنج شنبه در جلسه شورای مبارزه با مواد مخدر با اشاره به مسئله اعتیاد و آمار آن در کشور اظهار کرد: این پدیده بدخیم به عنوان یک عامل مؤثر، موجب شکل گیری بسیاری از آسیبهای اجتماعی است.
وی با اشاره به موضوع دستورالعمل یاریگران به عنوان یک راهکار مردمی با ماهیت فرهنگی عنوان کرد: در این طرح در سطح کشور ۳۰ درصد از جامعه هدفی که شناسایی میشوند، مدنظر قرار میگیرند و با راهکارهای متعدد تلاش میشود تا بتوان آنها را به چرخه زندگی بازگرداند.
معاون فرماندار بیجار به ظرفیت انجمن معتادین گمنام اشاره کرد و ابراز داشت: بهترین و مؤثر ترین مربیان آموزش ترک اعتیاد، بهبود یافتگانی هستند که این مسیر را طی کردهاند و به زندگی بازگشتهاند.
کاظمی اعلام کرد: وجود این افراد هم تأثیرگذار هستند و هم هدف را که رهایی از این بلای خانمان سوز است به خوبی میشناسند، و در عین حال فرد تحت درمان نیز فرمانپذیری و نصیحتپذیری بیشتری خواهد داشت، بنابراین در حوزه آموزش بهویژه در کمپهای شهرستان از ظرفیت انجمن معتادین گمنام استفاده شود.
وی بر لزوم نظارت بر کمپهای ترک اعتیاد تاکید کرد و ابراز کرد: نظارت بهداشتی و ایمنی کمپها باید با دقت کامل انجام شود، تا شاهد اتفاقهای ناگواری نظیر اتفاق استان گیلان نباشیم.
کاظمی با بیان اینکه توقع داریم که تمرکز نهادهای حمایتی بیشتر بر روی افراد بهبود یافته و خانواده معتادین بدسرپرست قرار گیرد عنوان کرد: ایجاد یک شغل و منبع درآمد برای معتاد بهبود یافته و خانوادهاش موجب نجات یک خانواده خواهد شد.
معاون فرماندار بیجار اعلام کرد: در موضوع مواد مخدر بیشترین هزینه را مأموران خدوم امنیتی و نظامی میپردازند و بیشترین شهدای فراجا مربوط به درگیری با قاچاقچیان مواد مخدر است.
کاظمی اطلاع رسانی و شناساندن مصادیق و تأثیر مصرف مواد مخدر به خانوادههای دانشآموزان را مهم دانست و خاطر نشان کرد: پایین آمدن سن مصرف مواد مخدر یک هشدار جدی است که در این رابطه نقش لیدرهای فرهنگی و مذهبی در پیشگیری بسیار تأثیر گذار خواهد بود.
گفتنی است؛ در پایان جلسه دبیر و اعضای شورا گزارشی از اقدامات به عمل آمده در راستای پیشگیری و مبارزه با مواد مخدر ارائه دادند.
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