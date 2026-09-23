تقاطع سلمان فارسی یزد به نام شهید «ماکان نصیری» نامگذاری شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر یزد، حجت‌الاسلام سیدمحمد ناصر حیدری در جلسه علنی شورا اظهار کرد: پیشنهاد نامگذاری تقاطع خیابان سلمان فارسی و خیابان شهید چمران، جنب اداره آموزش و پرورش ناحیه دو یزد، به نام شهید «ماکان نصیری» در صحن شورا مطرح و تصویب شد.

وی افزود: این اقدام در راستای پاسداشت مقام شهدا و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای گرانقدر انجام شده است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد با اشاره به اینکه شهید ماکان نصیری از شهدای مفقودالاثر مدرسه شجره طیبه میناب است، گفت: نام و یاد این شهید و دیگر شهدای کشور باید در حافظه تاریخی مردم و نسل‌های آینده زنده بماند.

حیدری با تأکید بر اهمیت نامگذاری معابر به نام شهدا تصریح کرد: این اقدام صرفاً تغییر یک عنوان نیست، بلکه تکرار نام شهید در زندگی روزمره مردم می‌تواند زمینه آشنایی نسل جوان با سیره، فداکاری و ایثار شهدا را فراهم کند.

وی ادامه داد: شهدا سرمایه‌های معنوی و هویت تاریخی ملت هستند و زنده نگه داشتن نام آنان، ادای احترام به خانواده‌های شهدا و تلاشی برای انتقال فرهنگ ایثار و شهادت به نسل‌های آینده است.

سخنگوی شورای اسلامی شهر یزد خاطرنشان کرد: مدیریت شهری در کنار اقدامات عمرانی و خدماتی، در حوزه فرهنگی نیز نسبت به پاسداشت ارزش‌های انقلاب، دفاع از میهن و مقام شهدا اهتمام دارد.

حیدری در پایان گفت: نام شهید ماکان نصیری بر این بخش از معبر شهری، یادآور ایستادگی و فداکاری جوانانی است که برای دفاع از کشور و مردم از جان خود گذشتند.