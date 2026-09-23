به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد، مجید دهقانیزاده در سومین نشست شورای راهبری تحول اداری استان یزد اظهار کرد: رویکرد سنتی که توسعه نظام اداری را در افزایش تشکیلات و ساختوسازهای فیزیکی میدید، باید جای خود را به چابکسازی و خدمتمحوری بدهد.
وی افزود: شهروندان باید بتوانند خدمات مورد نیاز خود را بدون سردرگمی و با سرعت و کیفیت مناسب دریافت کنند و این موضوع باید در همه شهرستانهای استان مورد توجه قرار گیرد.
رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی استان یزد با تأکید بر حق مردم شهرستانها برای برخورداری از خدمات استاندارد گفت: اعتبارات عمرانی و فضاهای اداری باید بهگونهای مدیریت شود که خدمات عمومی با بهترین کیفیت و کمترین هزینه به مردم ارائه شود.
دهقانیزاده همچنین بر ضرورت ایجاد و فعالسازی مجتمعهای اداری متمرکز در شهرستانهای مشمول تأکید کرد و گفت: تجمیع خدمات دستگاهها در یک مکان، علاوه بر کاهش مراجعات و سرگردانی مردم، از هدررفت منابع، انرژی و فضاهای اداری جلوگیری میکند.
وی هوشمندسازی و اصلاح فرایندهای اداری را مکمل ساماندهی فضاهای فیزیکی دانست و افزود: استفاده از فناوریهای نوین و دستیار هوش مصنوعی میتواند زمینه ارائه خدمات شفاف، سریع و حتی بدون نیاز به مراجعه حضوری مکرر شهروندان را فراهم کند.
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