خبرگزاری مهر، گروه استانها: امروز اول مهر، بار دیگر حیاط مدارس کهگیلویه و بویراحمد میزبان دانش‌آموزانی شد که پس از تعطیلات تابستانی راهی کلاس‌های درس شدند، سال تحصیلی جدید در حالی آغاز می‌شود که بیش از ۲۵۰۰ آموزشگاه و بیش از ۹ هزار کلاس درس استان برای پذیرش دانش‌آموزان آماده شده است.

آغاز مهر اما تنها به نواخته شدن زنگ مدارس و بازگشت دانش‌آموزان به کلاس‌های درس خلاصه نمی‌شود، در کنار ۱۵۰ هزار دانش‌آموزی که امروز سال تحصیلی خود را آغاز کردند، بخشی از مدارس و کلاس‌های جدید نیز در ماه‌های اخیر به مرحله تکمیل رسیده یا در آستانه بهره‌برداری قرار گرفته‌اند، موضوعی که ضرورت تعیین تکلیف زمان استفاده دانش‌آموزان از این فضاهای تازه‌ساخت را بیشتر کرده است.

آمار اعلام‌شده از سوی مسئولان آموزش و پرورش و نوسازی مدارس نشان می‌دهد که امسال همزمان با آغاز سال تحصیلی، پروژه‌های متعددی در حوزه ساخت، تکمیل و تجهیز مدارس دنبال شده و بخشی از این طرح‌ها قرار است در هفته‌های ابتدایی سال تحصیلی به چرخه آموزشی وارد شوند.

مدرسه باید فراتر از کلاس درس باشد

مشاور وزیر آموزش و پرورش و معین استان کهگیلویه و بویراحمد، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید اظهار کرد: مدرسه تنها محل انتقال دانش و محفوظات علمی نیست، بلکه بخش مهمی از شکل‌گیری شخصیت، هویت و مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان در مدرسه رقم می‌خورد.

علی‌نقی یزدان‌پناه افزود: دانش‌آموزان امانت‌های ارزشمند جامعه هستند و باید در مدرسه فرصت تجربه، گفت‌وگو، مشارکت، تصمیم‌گیری، مسئولیت‌پذیری و فعالیت‌های گروهی را پیدا کنند تا آموزش و تربیت در کنار یکدیگر زمینه رشد متوازن و همه‌جانبه آنان را فراهم کند.

وی گفت: کیفیت آموزشی صرفاً با میزان محفوظات علمی دانش‌آموز سنجیده نمی‌شود و مهارت‌های زندگی، توانایی برقراری ارتباط، قدرت تصمیم‌گیری، مسئولیت‌پذیری و مشارکت اجتماعی نیز از مؤلفه‌های مهم تربیت دانش‌آموزان است.

مشاور وزیر آموزش و پرورش بر توجه به دانش‌آموزان نیازمند حمایت‌های روانی و تربیتی تأکید کرد و افزود: استفاده از ظرفیت معلمان، مشاوران و نیروهای متخصص، تقویت تشکل‌های دانش‌آموزی و ایجاد فضای بانشاط و امیدبخش در مدارس باید مورد توجه مدیران مدارس قرار گیرد.

وی همچنین مدیر مدرسه را یکی از عناصر اثرگذار بر فضای آموزشی و تربیتی دانست و گفت: انتخاب و توانمندسازی مدیران مدارس باید با دقت و نگاه تخصصی انجام شود، زیرا مدیریت مدرسه می‌تواند فضای آموزشی را به محیطی پویا، بانشاط و تربیت‌محور تبدیل کند.

یزدان‌پناه با اشاره به آغاز سال تحصیلی جدید، توجه به هویت ملی، نشاط اجتماعی و رشد استعدادهای دانش‌آموزان را از ضرورت‌های مدارس دانست و گفت: همه ارکان مدرسه باید برای فراهم کردن زمینه رشد دانش‌آموزان در کنار یکدیگر قرار گیرند.

بیش از ۱۵۰ هزار دانش‌آموز سال تحصیلی را آغاز کردند

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بیش از ۱۵۰ هزار دانش‌آموز در مقاطع مختلف تحصیلی از امروز اول مهرماه سال تحصیلی جدید را آغاز می‌کنند و بیش از ۹ هزار کلاس درس در سراسر استان پذیرای دانش‌آموزان است.

ایوب رضایی افزود: زنگ آغاز سال تحصیلی در بیش از ۲۵۰۰ آموزشگاه استان نواخته می‌شود و مدیران مدارس و عوامل اجرایی برای آغاز منظم، آرام و بانشاط فعالیت‌های آموزشی و تربیتی آماده هستند.

مدیرکل آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد گفت: ساماندهی نیروی انسانی، آماده‌سازی فضاهای آموزشی، تأمین تجهیزات و امکانات مورد نیاز، ثبت‌نام دانش‌آموزان و برنامه‌ریزی برای ارائه خدمات آموزشی و تربیتی از جمله اقداماتی است که برای آغاز سال تحصیلی انجام شده است.

رضایی با اشاره به شرایط خاص کشور و تجربه جنگ افزود: امسال توجه به مسائل فرهنگی و تربیتی، تقویت هویت ملی، افزایش امید و نشاط در مدارس و تبیین ارزش‌های دفاع مقدس برای دانش‌آموزان اهمیت بیشتری دارد.

وی جبران افت یادگیری و پایش مستمر وضعیت آموزشی دانش‌آموزان را از اولویت‌های آموزش و پرورش استان دانست و گفت: مسائل اجتماعی و تربیتی دانش‌آموزان نیز باید همزمان با موضوعات آموزشی مورد توجه قرار گیرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان همچنین تأکید کرد: استمرار موفقیت‌های دانش‌آموزان استان در عرصه‌های علمی، فرهنگی و ورزشی نیازمند فراهم بودن فضای آموزشی مناسب، تجهیزات کافی و همکاری همه دستگاه‌ها است.

۸۰ پروژه آموزشی تا پایان مهر در مسیر بهره‌برداری

سرپرست اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: پیشرفت فیزیکی نهضت مدرسه‌سازی در استان به ۸۳.۵ درصد رسیده و برنامه‌ریزی برای افتتاح ۸۰ پروژه آموزشی تا پایان مهر انجام شده است.

پیروز کرمی افزود: پیشرفت پروژه‌های مدرسه‌سازی استان طی یک ماه حدود ۲.۴ درصد افزایش داشته و تلاش می‌شود پروژه‌های اولویت‌دار در کوتاه‌ترین زمان ممکن به مرحله بهره‌برداری برسند.

وی با اشاره به وضعیت برخی پروژه‌ها گفت: هنرستان پاتاوه، مدرسه الزهرا و مدرسه هاجر در یاسوج از جمله طرح‌هایی هستند که با کمبود اعتبار مواجه‌اند و برای تکمیل و تجهیز آنها حمایت بیشتری نیاز است.

سرپرست اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کهگیلویه و بویراحمد اضافه کرد: مطالبات پیمانکاران برخی پروژه‌های آموزشی بیش از ۲۰ میلیارد تومان است و تسریع در تخصیص اعتبارات می‌تواند روند تکمیل پروژه‌های اولویت‌دار را سرعت ببخشد.

وی تأکید کرد: تکمیل ساختمان مدرسه پایان کار نیست و تجهیز فضاهای آموزشی نیز باید همزمان دنبال شود تا دانش‌آموزان بتوانند از ظرفیت کامل مدارس جدید استفاده کنند.

۱۴۶ کلاس درس در ۳۲ مدرسه در آستانه تحویل

معاون بنیاد علوی، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: ۱۴۶ کلاس درس در قالب ۳۲ مدرسه با زیربنای حدود ۱۴ هزار و ۵۰۰ مترمربع در حال ساخت است.

مهدی هاتف افزود: تلاش بر این است که ۲۷ مدرسه از این مجموعه تا آغاز مهر تحویل شود و چهار مدرسه بزرگ نیز تا اواسط مهرماه به بهره‌برداری برسد.

وی با اشاره به ضرورت هماهنگی دستگاه‌های خدمات‌رسان اظهار کرد: مشکلات مربوط به آب، برق و گاز می‌تواند روند تحویل پروژه‌های آموزشی را به تأخیر بیندازد و لازم است دستگاه‌های خدمات‌رسان برای تأمین زیرساخت‌ها همکاری لازم را داشته باشند.

تجهیزات؛ حلقه تکمیل مدارس تازه‌ساخت

آغاز بهره‌برداری از مدارس جدید تنها به آماده شدن ساختمان محدود نمی‌شود. مدرسه‌ای که قرار است میزبان دانش‌آموزان باشد باید همزمان از نظر نیمکت، صندلی، تجهیزات آموزشی، امکانات اداری و وسایل سرمایشی و گرمایشی نیز آماده باشد.

فرماندار بویراحمد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بر استفاده از ظرفیت دستگاه‌های اجرایی برای تجهیز مدارس تأکید کرد و گفت: بخشی از تجهیزات جدید و بلااستفاده در انبار دستگاه‌های دولتی وجود دارد که می‌تواند برای تجهیز مدارس مورد استفاده قرار گیرد.

عباس بهشتی افزود: در حالی که برخی مدارس با کمبود نیمکت و صندلی، تجهیزات سرمایشی و گرمایشی و امکانات اداری مواجه هستند، استفاده از تجهیزات بلااستفاده دستگاه‌های اجرایی می‌تواند بخشی از این نیازها را پاسخ دهد.

وی پیشنهاد کرد با صدور مصوبه استانی، دستگاه‌های اجرایی تجهیزات بلااستفاده خود را برای تجهیز مدارس در اختیار آموزش و پرورش قرار دهند.

تعمیر تجهیزات فرسوده در کنار ساخت مدارس

معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد، نیز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به محدودیت‌های اعتباری گفت: به جای خرید گسترده تجهیزات جدید، نگهداری، تعمیر، بازسازی و احیای تجهیزات موجود باید در اولویت قرار گیرد.

عیسی شهامت پیشنهاد تشکیل تیم تخصصی در اداره کل نوسازی مدارس برای شناسایی تجهیزات قابل تعمیر را مطرح کرد و افزود: تجهیزات قدیمی که امکان احیا دارند باید جمع‌آوری، تعمیر و دوباره در اختیار مدارس قرار گیرند.

وی همچنین بر ضرورت مدیریت ترافیک اطراف مدارس در روزهای آغازین بازگشایی مدارس تأکید کرد.

مهر آغاز شد، اما پرونده مدرسه‌سازی بسته نشده است

تصویر امروز مدارس کهگیلویه و بویراحمد، ترکیبی از یک آغاز و چند مسیر همزمان است، از یک سو بیش از ۱۵۰ هزار دانش‌آموز وارد بیش از ۹ هزار کلاس درس شده‌اند و از سوی دیگر بخشی از پروژه‌های آموزشی همچنان در مسیر تکمیل، تجهیز و بهره‌برداری قرار دارند.

آمار ۸۳.۵ درصدی پیشرفت نهضت مدرسه‌سازی و برنامه بهره‌برداری از ۸۰ پروژه تا پایان مهر نشان می‌دهد که بخشی از ظرفیت جدید آموزشی استان هنوز وارد چرخه کامل آموزش نشده است، از میان پروژه‌های بنیاد علوی نیز ۲۷ مدرسه برای تحویل در ابتدای مهر برنامه‌ریزی شده و چهار مدرسه بزرگ تا اواسط مهر در برنامه بهره‌برداری قرار دارند.

این وضعیت نشان می‌دهد که «آماده بودن مدرسه» مفهومی فراتر از پایان عملیات ساختمانی دارد، دانش‌آموز زمانی از یک فضای آموزشی جدید بهره‌مند می‌شود که ساختمان، زیرساخت‌های آب و برق و گاز، تجهیزات آموزشی و اداری و امکانات مورد نیاز آن همزمان آماده شده باشد.

از سوی دیگر، مدارس تازه‌ساخت در شرایطی باید وارد چرخه آموزشی شوند که بخشی از مدارس موجود همچنان با تجهیزات فرسوده یا کمبود امکانات مواجه‌اند. بنابراین مسئله تجهیز مدارس در کنار مدرسه‌سازی، به همان اندازه اهمیت پیدا می‌کند.

پیشنهاد استفاده از تجهیزات بلااستفاده دستگاه‌های دولتی و همچنین تعمیر و احیای وسایل قابل استفاده مدارس، می‌تواند بخشی از این فاصله را کاهش دهد، البته اجرای چنین راهکارهایی نیازمند شناسایی دقیق تجهیزات، تعیین مدارس نیازمند، بررسی قابلیت استفاده و تعمیر و مشخص شدن مسئول اجرای فرآیند است.

مدرسه جدید، وقتی معنا پیدا می‌کند که دانش‌آموز در آن بنشیند

امروز زنگ مدارس کهگیلویه و بویراحمد به صدا درآمده و دانش‌آموزان سال تحصیلی جدید را آغاز کرده‌اند، اما تقویم آموزشی، پایان کار پروژه‌های مدرسه‌سازی نیست.

۸۰ پروژه‌ای که قرار است تا پایان مهر به بهره‌برداری برسند، ۳۲ مدرسه شامل ۱۴۶ کلاس درس در حال ساخت و پروژه‌هایی که به دلیل اعتبار یا زیرساخت هنوز نیازمند اقدام هستند، بخشی از نقشه آموزشی استان در ماه‌های پیش رو را تشکیل می‌دهند.

نتیجه روشن است؛ توسعه فضاهای آموزشی زمانی به اثر واقعی خود می‌رسد که دانش‌آموزان بتوانند از این فضاها استفاده کنند و کیفیت آموزش نیز در کنار توسعه کمی مورد توجه قرار گیرد.

مهر امسال با حضور بیش از ۱۵۰ هزار دانش‌آموز آغاز شده است، مرحله بعد، رساندن پروژه‌های نیمه‌تمام به کلاس‌های آماده، تجهیز مدارس تازه‌ساخت و تبدیل آمار پروژه‌های آموزشی به فضای واقعی و قابل استفاده برای دانش‌آموزان است.