به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، وقتی قرار است برای یک اتاق خواب، راهرو یا فضای بلااستفاده خانه کمد دیواری ساخته شود انتخاب یک مدل از روی عکس و اعلام ابعاد تقریبی معمولاً کافی نیست در ساخت کمد دیواری سفارشی ابتدا فضای مورد نظر بهطور دقیق بررسی و اندازهگیری میشود سپس با توجه به نیاز خانواده، چیدمان و طبقات داخلی و ظاهر کمد طراحی شده و بعد از انتخاب متریال و تأیید طرح ساخت آغاز میشود در پایان نیز قطعات به محل منتقل شده و کمد نصب و تنظیم میشود.
این روند باعث میشود کمد تا حد امکان متناسب با همان فضایی ساخته شود که قرار است در آن قرار بگیرد برای مثال، اگر سقف یا کف کاملاً تراز نباشد دیوار ناقص داشته باشد یا در بخشی از اتاق ستون و فرورفتگی وجود داشته باشد اندازهگیری حضوری میتواند این موارد را قبل از ساخت مشخص کند به همین دلیل، در سفارش کمد دیواری مرحله اندازه گیری فقط یک کار ساده برای بهدست آوردن طول و ارتفاع نیست بلکه پایه تصمیمهای بعدی پروژه است.
از طرف دیگر سفارش کمد دیواری این امکان را میدهد که فضای داخلی آن هم مطابق سبک زندگی خانواده طراحی شود تعداد کشوها، فضای لباسهای آویز، طبقات، جای کیف و کفش، فضای لحاف و تشک و حتی نوع باز شدن دربها باید قبل از ساخت مشخص شود به این ترتیب مشتری در پایان فقط یک کمد زیبا تحویل نمیگیرد بلکه فضایی خواهد داشت که برای استفاده روزمره خودش طراحی شده است.
سفارش کمد دیواری سفارشی در تهران از کجا شروع میشود؟
اولین مرحله معمولاً با تماس و مشاوره اولیه آغاز میشود در این مرحله مشتری درباره فضایی که در اختیار دارد و با در نظر داشتن تعداد افرادی که از کمد استفاده میکنند مدل مورد علاقه، رنگ، بودجه و نیازهای داخلی خود توضیح میدهد.
ممکن است یک خانواده بیشتر به فضای آویز لباس نیاز داشته باشد در حالی که برای خانوادهای دیگر تعداد زیاد کشو یا فضای مخصوص وسایل بزرگ اهمیت بیشتری داشته باشد بنابراین نمیتوان یک تقسیم بندی ثابت را برای همه خانهها مناسب دانست بعد از بررسی اولیه نوبت به بازدید از محل میرسد در پروژههای سفارشی، اندازه واقعی فضا باید در محل بررسی شود تا طراحی بر اساس شرایط همان خانه انجام شود.
اندازهگیری کمد دیواری فقط اندازه گرفتن عرض دیوار نیست
یکی از مهمترین مراحل ساخت کمد دیواری اندازهگیری دقیق محل نصب می باشد عرض، ارتفاع و عمق فضای مورد نظر بررسی میشود اما در یک اندازهگیری اصولی شرایط دیوار، کف و سقف غناسی و حتا زاویه باز شدن درب نیز مورد توجه قرار میگیرد.
برای مثال ممکن است عرض دیوار در قسمت پایین با قسمت بالایی کمی متفاوت باشد یا ارتفاع سقف در دو طرف اتاق یکسان نباشد این اختلافها در زمان طراحی و ساخت اهمیت پیدا میکنند و اگر نادیده گرفته شوند، ممکن است هنگام نصب مشکلاتی ایجاد شود.
در کلان شهر تهران به خصوص در بعضی واحدهای قدیمی یا خانههایی که قبلاً بازسازی شدهاند بررسی دقیق محل اهمیت بیشتری دارد وجود ستون، قرنیز، پریز برق، کلید، لوله یا حتی محدودیت باز شدن درب اتاق میتواند روی طراحی نهایی تأثیر بگذارد به همین دلیل بهتر است اندازه نهایی برای ساخت توسط فردی انجام شود که تجربه اجرای کمد دارد و صرفاً به یک اندازهگیری تقریبی اکتفا نکند.
طراحی کمد دیواری بر اساس نیاز واقعی خانه
بعد از مشخص شدن ابعاد نوبت طراحی میرسد در این مرحله ظاهر کمد و مهمتر از آن فضای داخلی آن تعیین میشود برای یک اتاق خواب کوچک ممکن است استفاده از درب ریلی انتخاب مناسبی باشد چون باز شدن درب به فضای جلوی کمد نیاز ندارد در مقابل در بعضی فضاها درب لولایی دسترسی راحت تری به داخل کمد ایجاد میکند.
ارتفاع و تعداد طبقات نیز باید با وسایلی که قرار است داخل کمد قرار بگیرند هماهنگ باشد فضای لباسهای بلند طبقات لباسهای تا شده کشوهای لباس، فضای کیف و کفش و بخش مخصوص وسایل بزرگ میتواند با توجه به سبک زندگی افراد تغییر کند.
به همین دلیل طراحی خوب فقط به این معنی نیست که کمد از نظر ظاهری زیبا باشد یک طراحی درست باید از فضای موجود بیشترین استفاده را بگیرد و دسترسی به وسایل را نیز راحتتر کند.
انتخاب متریال؛ امدیاف یا لترون برای کمد دیواری؟
انتخاب جنس کمد دیواری هم از نکاتی است که باید به آن توجه کنیم. امدیاف، لترون و انواع روکشها هرکدام ویژگیها و قیمت متفاوتی دارند و انتخاب نهایی باید با توجه به بودجه کاربرد و ظاهر مورد نظر انجام شود اما در اکثر مواقع ام دی اف انتخاب درست تر است.
در کمدهایی که قرار است سالها مورد استفاده قرار بگیرند کیفیت ورق تنها موضوع قابل توجه نیست کیفیت پی وی سی، یراقآلات، ریل کشوها، لولاها، دستگیرهها و دقت برش نیز در نتیجه نهایی تأثیر دارند برای همین مقایسه قیمت دو کمد فقط بر اساس عدد اعلامشده به ازای هر متر میتواند گمراهکننده باشد ممکن است دو کمد از نظر ابعاد شبیه یکدیگر باشند اما نوع متریال، یراقآلات، تعداد کشوها، مدل درب و جزئیات داخلی آنها متفاوت باشد.
بعد از تأیید طرح کمد چگونه ساخته میشود؟
وقتی ابعاد، طرح، رنگ، متریال و جزئیات داخلی مشخص و تأیید شد قطعات مورد نیاز برای ساخت آماده میشوند برش دقیق ورقها و آمادهسازی قطعات باید مطابق طرح انجام شود تا هنگام مونتاژ و نصب اجزای مختلف بهدرستی در کنار یکدیگر قرار بگیرند.
در این مرحله جزئیاتی مانند محل نصب لولاها، ریل کشوها، دستگیرهها و اتصالات نیز اهمیت پیدا میکنند هرچه طراحی و اندازهگیری اولیه دقیقتر باشد ساخت نیز با خطای کمتری انجام خواهد شد در پروژههای سفارشی هدف این است که بیشتر فرآیند ساخت قبل از حضور تیم نصب در محل انجام شده باشد تا عملیات نصب با سرعت و نظم بیشتری انجام شود.
نصب کمد دیواری در خانه چگونه انجام میشود؟
پس از آماده شدن قطعات کمد به محل پروژه منتقل میشود در این مرحله بدنه طبقات، کشوها و دربها طبق نقشه و اندازههای نهایی در محل نصب میشوند نصب فقط سرهم کردن قطعات نیست تراز بودن بخشهای مختلف فاصله مناسب دربها، حرکت صحیح کشوها و عملکرد درست ریلها و لولاها باید بررسی شود در مدلهای ریلی، تنظیم ریل و قرارگیری صحیح دربها اهمیت ویژهای دارد چون کوچکترین ایراد در نصب میتواند روی حرکت روان درب تأثیر بگذارد.
در پایان نیز کمد از نظر ظاهری و عملکردی بررسی میشود تا دربها کشوها و سایر بخشها بدون مشکل کار کنند این مرحله همان چیزی است که کیفیت اندازهگیری و ساخت را در نتیجه نهایی نشان میدهد.
کمد دیواری سفارشی چه مزیتی نسبت به مدل آماده دارد؟
مهمترین تفاوت کمد سفارشی با مدل آماده امکان استفاده بهینه و ۱۰۰ درصدی با فضای واقعی خانه است در یک کمد آماده ابعاد و تقسیمبندی از قبل تعیین شده اما در مدل سفارشی میتوان طراحی را متناسب با عرض و ارتفاع دیوار و نیازهای کاربر تغییر داد.
این موضوع در خانههایی که فضای محدودی دارند اهمیت بیشتری پیدا میکند حتی بخشی از دیوار که به دلیل وجود ستون فرورفتگی یا اختلاف ارتفاع قابل استفاده به نظر نمیرسد ممکن است با یک طراحی مناسب به فضای نگهداری تبدیل شود از طرف دیگر انتخاب رنگ، مدل درب، تعداد کشوها و تقسیمبندی داخلی نیز دست مشتری را بازتر میکند و باعث میشود نتیجه نهایی با دکوراسیون خانه هماهنگتر باشد.
در سفارش کمد دیواری در تهران به چه نکاتی توجه کنیم؟
انتخاب کمدساز نباید فقط بر اساس پایینترین قیمت انجام شود نمونهکارهای واقعی، کیفیت متریال، نوع یراقآلات، دقت اندازهگیری، نحوه طراحی و حتی خوش قولی همگی باید در تصمیمگیری مورد توجه قرار بگیرند.
همچنین بهتر است قبل از پرداخت و شروع ساخت جزئیات سفارش بهصورت روشن مشخص باشد رنگ و جنس ورق، تعداد کشوها و طبقات، مدل درب، نوع یراقآلات و زمان تقریبی تحویل از جمله مواردی هستند که بهتر است درباره آنها توافق شود دیدن نمونهکارهای واقعی نیز میتواند کمک زیادی به تصمیمگیری کند عکس یک کمد به تنهایی اطلاعات کاملی درباره کیفیت اجرا نمیدهد بهتر است مشتری نمونه پروژههای واقعی، جزئیات داخلی و نحوه نصب را نیز بررسی کند.
این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.
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