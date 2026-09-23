به گزارش خبرنگار مهر، نادرقلی ابراهیمی پیش از ظهر چهارشنبه در آیین بازگشایی مدارس در دبیرستان شاهد دهقان اراک اظهار کرد: حمایت از جامعه فرهنگیان تنها به مسائل آموزشی محدود نمیشود و ساماندهی موضوعات مرتبط با معیشت، حقوق و مزایای آنان باید با جدیت دنبال شود.
وی با اشاره به وضعیت مطالبات بازنشستگان افزود: اصلاحیههای لازم برای پیشبینی و تأمین اعتبارات مورد نیاز پرداخت پاداش و حقوق بازنشستگان سالهای ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ارائه شده است و پیگیری این موضوع در چارچوب وظایف قانونی ادامه دارد.
ابراهیمی تصریح کرد: اجرای دقیق ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری برای جامعه هدف باید بهصورت کامل و دقیق مورد توجه قرار گیرد و سازوکارهای مربوط به خدمات رفاهی و حمایتی فرهنگیان نیازمند شفافیت و پاسخگویی است.
نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: صندوق ذخیره فرهنگیان نیز باید تصویر روشنی از وضعیت داراییها، ظرفیتها و خدمات قابل ارائه به اعضای خود در اختیار معلمان قرار دهد تا جامعه فرهنگیان از وضعیت منابع و خدمات این صندوق اطلاع دقیق داشته باشد.
وی تاکید کرد: با وجود تلاشهایی که برای ایجاد اختلال در روند آغاز فعالیت مدارس و دانشگاههای کشور صورت گرفت، مجموعه دستگاههای اجرایی با آمادگی لازم زمینه بازگشایی مراکز آموزشی و شروع فعالیت تحصیلی را فراهم کردند.
ابراهیمی با بیان اینکه علم و آموزش از مؤلفههای مهم قدرت کشور به شمار میرود افزود: توسعه علمی و افزایش توانمندیهای کشور، قدرت بازدارندگی در برابر تهدیدها را تقویت میکند و خودباوری و ایستادگی ملی از پیامهای روشن جامعه علمی و آموزشی کشور است.
وی استان مرکزی را دارای پیشینهای برجسته در حوزههای علمی، فرهنگی و انقلابی دانست و بیان کرد: این استان خاستگاه شمار قابل توجهی از مفاخر، علما، دانشمندان و فرماندهان شهید دوران دفاع مقدس است و ظرفیت فرهنگی و تاریخی آن باید در فرآیند تربیت نسل جدید مورد استفاده قرار گیرد.
ابراهیمی کفت: معرفی شخصیتهای برجسته و الگوهای اثرگذار کشور به دانشآموزان و نوجوانان، مسئولیتی مهم برای جامعه فرهنگی است و آشنایی نسل آینده با این سرمایههای علمی، فرهنگی و ملی میتواند در تقویت هویت و خودباوری آنان نقشآفرین باشد.
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