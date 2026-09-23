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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۲

ابراهیمی: شفاف‌سازی دارایی‌ها و خدمات صندوق ذخیره فرهنگیان ضروری است

ابراهیمی: شفاف‌سازی دارایی‌ها و خدمات صندوق ذخیره فرهنگیان ضروری است

اراک – نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب گفت: توجه به مسائل معیشتی و حقوقی فرهنگیان، از اولویت‌های نمایندگان مجلس در پیگیری مطالبات جامعه معلمان است.

به گزارش خبرنگار مهر، نادرقلی ابراهیمی پیش از ظهر چهارشنبه در آیین بازگشایی مدارس در دبیرستان شاهد دهقان اراک اظهار کرد: حمایت از جامعه فرهنگیان تنها به مسائل آموزشی محدود نمی‌شود و ساماندهی موضوعات مرتبط با معیشت، حقوق و مزایای آنان باید با جدیت دنبال شود.

وی با اشاره به وضعیت مطالبات بازنشستگان افزود: اصلاحیه‌های لازم برای پیش‌بینی و تأمین اعتبارات مورد نیاز پرداخت پاداش و حقوق بازنشستگان سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ارائه شده است و پیگیری این موضوع در چارچوب وظایف قانونی ادامه دارد.

ابراهیمی تصریح کرد: اجرای دقیق ماده ۸۵ قانون مدیریت خدمات کشوری برای جامعه هدف باید به‌صورت کامل و دقیق مورد توجه قرار گیرد و سازوکارهای مربوط به خدمات رفاهی و حمایتی فرهنگیان نیازمند شفافیت و پاسخگویی است.

نماینده مردم اراک، کمیجان و خنداب در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: صندوق ذخیره فرهنگیان نیز باید تصویر روشنی از وضعیت دارایی‌ها، ظرفیت‌ها و خدمات قابل ارائه به اعضای خود در اختیار معلمان قرار دهد تا جامعه فرهنگیان از وضعیت منابع و خدمات این صندوق اطلاع دقیق داشته باشد.

وی تاکید کرد: با وجود تلاش‌هایی که برای ایجاد اختلال در روند آغاز فعالیت مدارس و دانشگاه‌های کشور صورت گرفت، مجموعه دستگاه‌های اجرایی با آمادگی لازم زمینه بازگشایی مراکز آموزشی و شروع فعالیت تحصیلی را فراهم کردند.

ابراهیمی با بیان اینکه علم و آموزش از مؤلفه‌های مهم قدرت کشور به شمار می‌رود افزود: توسعه علمی و افزایش توانمندی‌های کشور، قدرت بازدارندگی در برابر تهدیدها را تقویت می‌کند و خودباوری و ایستادگی ملی از پیام‌های روشن جامعه علمی و آموزشی کشور است.

وی استان مرکزی را دارای پیشینه‌ای برجسته در حوزه‌های علمی، فرهنگی و انقلابی دانست و بیان کرد: این استان خاستگاه شمار قابل توجهی از مفاخر، علما، دانشمندان و فرماندهان شهید دوران دفاع مقدس است و ظرفیت فرهنگی و تاریخی آن باید در فرآیند تربیت نسل جدید مورد استفاده قرار گیرد.

ابراهیمی کفت: معرفی شخصیت‌های برجسته و الگوهای اثرگذار کشور به دانش‌آموزان و نوجوانان، مسئولیتی مهم برای جامعه فرهنگی است و آشنایی نسل آینده با این سرمایه‌های علمی، فرهنگی و ملی می‌تواند در تقویت هویت و خودباوری آنان نقش‌آفرین باشد.

کد مطلب 6956256

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