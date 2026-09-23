  1. استانها
  2. مرکزی
۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۱

زندیه وکیلی: آینده کشور در گرو تربیت نسل آگاه و توانمند است

زندیه وکیلی: آینده کشور در گرو تربیت نسل آگاه و توانمند است

اراک–استاندار مرکزی گفت: دانش‌آموزان با تقویت قدرت تحلیل و شناخت واقعیت‌ها در برابر جریان‌های اثرگذار بر افکار عمومی،مسیر پیشرفت کشور را دنبال می کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیه‌وکیلی پیش از ظهر چهارشنبه در آیین آغاز سال تحصیلی در مدرسه شاهد دهقان اراک اظهار کرد: مدرسه تنها محل آموزش دروس نیست، بلکه بستر شکل‌گیری نسلی است که مسئولیت اداره بخش‌های مختلف کشور را در سال‌های آینده بر عهده خواهد داشت و بخش قابل توجهی از نخبگان علمی و تخصصی کشور نیز از همین مدارس برخاسته‌اند.

وی افزود: نسلی که در دوره پیروزی انقلاب اسلامی و سال‌های دفاع مقدس نقش‌آفرینی کرد، نشان داد اتکا به توان داخلی و بهره‌گیری از ظرفیت‌های انسانی می‌تواند کشور را در شرایط دشوار به پیش ببرد و امروز نیز دانش‌آموزان باید این مسیر را با دانش، عقلانیت و خودباوری ادامه دهند.

زندیه وکیلی، تقویت قدرت شناختی نوجوانان را یکی از ضرورت‌های مهم شرایط کنونی دانست و تصریح کرد: جریان‌های معاند تلاش دارند با ایجاد تردید، ارائه روایت‌های غیرواقعی و ترسیم تصویری منفی از آینده، ذهن نسل نوجوان را تحت تأثیر قرار دهند؛ بنابراین افزایش سواد رسانه‌ای و شناخت دقیق تحولات کشور باید در کنار آموزش‌های علمی مورد توجه قرار گیرد.

وی ادامه داد: یکی از محورهای فشار دشمن علیه کشور، جنگ شناختی است که در آن تلاش می‌شود باورها و برداشت‌های نسل جوان نسبت به گذشته، حال و آینده ایران تغییر کند. در این شرایط، دانش‌آموزان باید با مطالعه و تحقیق، میان واقعیت و روایت‌های ساختگی تمایز قائل شوند.

استاندار مرکزی با اشاره به تحولات تاریخی کشور پیش از انقلاب اسلامی گفت: پیش از انقلاب، حدود ۷۰ درصد از جمعیت ۳۶ میلیونی کشور در روستاها و با محرومیت‌های گسترده زندگی می‌کردند و بررسی گذشته باید بر پایه آمار و واقعیت‌های تاریخی باشد.

وی افزود: قدرت‌های استکباری در بسیاری از موارد با شعار حمایت از ملت‌ها وارد میدان شده‌اند، اما آنچه در عمل دنبال شده، تأمین منافع و دسترسی به منابع و ثروت‌های این کشورها بوده است.

زندیه‌وکیلی بیان کرد: الگوهای استعمار در گذر زمان دستخوش تغییر شده و شکل‌های جدیدی از سلطه جای روش‌های سنتی را گرفته است؛ از این رو نسل نوجوان باید تحولات سیاسی و اجتماعی پیرامون خود را با نگاه دقیق و مبتنی بر آگاهی دنبال کند.

استاندار مرکزی با اشاره به توانمندی‌های علمی و دفاعی کشور ادامه داد: نیروهای مسلح و دانشمندان ایرانی با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی و بدون وابستگی به قدرت‌های خارجی، موفق به طراحی و تولید تجهیزات پیشرفته دفاعی و موشکی شده‌اند و بخش مهمی از این توان علمی، محصول تربیت نیروهای متخصص در نظام آموزشی کشور است.

وی تصریح کرد: نخبگانی که امروز در حوزه‌های علمی، فنی و دفاعی برای کشور دستاورد ایجاد کرده‌اند، روزی دانش‌آموز همین مدارس بوده‌اند و این موضوع نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در آموزش و پرورش، در واقع سرمایه‌گذاری مستقیم برای آینده کشور است.

زندیه‌وکیلی با اشاره به آسیب‌های واردشده به آموزش و پرورش در جریان جنگ تحمیلی رمضان گفت: در این حملات، پس از نیروهای مسلح، مجموعه آموزش و پرورش از جمله بخش‌هایی بود که متحمل خسارت شد و مدارس و جامعه فرهنگی کشور نیز هدف قرار گرفتند.

وی افزود: هدف قرار دادن مدارس و شهادت معلمان و دانش‌آموزان نشان می‌دهد که آینده‌سازان کشور نیز در محاسبات دشمن مورد توجه قرار گرفته‌اند و دشمن تلاش دارد روند تربیت و پیشرفت نسل جدید را با اخلال مواجه کند.

استاندار مرکزی با تفکیک دو سطح جنگ علیه نسل نوجوان تاکید کرد: در کنار تهدید مستقیم، جنگ شناختی نیز با هدف اثرگذاری بر ذهن و باور دانش‌آموزان دنبال می‌شود و مقابله با این جریان نیازمند افزایش آگاهی، قدرت تحلیل، پرسشگری و دسترسی به اطلاعات صحیح است.

وی افزود: نوجوانان امروز متخصصان، مدیران، پژوهشگران و نیروهای اثرگذار فردای استان و کشور هستند و کیفیت آموزش و تربیت آنان مستقیماً بر روند آبادانی و توسعه پایدار اثر خواهد گذاشت.

زندیه وکیلی بیان کرد: شروع سال تحصیلی، آغاز یک حرکت علمی و تربیتی برای تقویت سرمایه انسانی کشور است و حضور فرهنگیان، دانش‌آموزان و مسئولان در مدارس باید نمادی از عزم مشترک برای ارتقای جایگاه علمی ایران و اعتلای پرچم جمهوری اسلامی باشد.

استاندار مرکزی گفت: خودباوری و ایستادگی ملت ایران در سال‌های گذشته زمینه‌ساز افزایش عزت و احترام کشور در منطقه و عرصه بین‌المللی شده است و تداوم این مسیر نیز به نسلی آگاه، متخصص، مسئولیت‌پذیر و برخوردار از قدرت تحلیل نیاز دارد.

وی افزود: دانش‌آموزان باید با شناخت درست از گذشته، استفاده از ظرفیت‌های علمی و تقویت مهارت‌های فکری، سهم خود را در ساختن آینده کشور ایفا کنند و اجازه ندهند روایت‌های نادرست، نگاه آنان به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های ایران را تحت تأثیر قرار دهد.

کد مطلب 6956308

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها