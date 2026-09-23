زندیه وکیلی: آینده کشور در گرو تربیت نسل آگاه و توانمند است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی زندیهوکیلی پیش از ظهر چهارشنبه در آیین آغاز سال تحصیلی در مدرسه شاهد دهقان اراک اظهار کرد: مدرسه تنها محل آموزش دروس نیست، بلکه بستر شکلگیری نسلی است که مسئولیت اداره بخشهای مختلف کشور را در سالهای آینده بر عهده خواهد داشت و بخش قابل توجهی از نخبگان علمی و تخصصی کشور نیز از همین مدارس برخاستهاند.
وی افزود: نسلی که در دوره پیروزی انقلاب اسلامی و سالهای دفاع مقدس نقشآفرینی کرد، نشان داد اتکا به توان داخلی و بهرهگیری از ظرفیتهای انسانی میتواند کشور را در شرایط دشوار به پیش ببرد و امروز نیز دانشآموزان باید این مسیر را با دانش، عقلانیت و خودباوری ادامه دهند.
زندیه وکیلی، تقویت قدرت شناختی نوجوانان را یکی از ضرورتهای مهم شرایط کنونی دانست و تصریح کرد: جریانهای معاند تلاش دارند با ایجاد تردید، ارائه روایتهای غیرواقعی و ترسیم تصویری منفی از آینده، ذهن نسل نوجوان را تحت تأثیر قرار دهند؛ بنابراین افزایش سواد رسانهای و شناخت دقیق تحولات کشور باید در کنار آموزشهای علمی مورد توجه قرار گیرد.
وی ادامه داد: یکی از محورهای فشار دشمن علیه کشور، جنگ شناختی است که در آن تلاش میشود باورها و برداشتهای نسل جوان نسبت به گذشته، حال و آینده ایران تغییر کند. در این شرایط، دانشآموزان باید با مطالعه و تحقیق، میان واقعیت و روایتهای ساختگی تمایز قائل شوند.
استاندار مرکزی با اشاره به تحولات تاریخی کشور پیش از انقلاب اسلامی گفت: پیش از انقلاب، حدود ۷۰ درصد از جمعیت ۳۶ میلیونی کشور در روستاها و با محرومیتهای گسترده زندگی میکردند و بررسی گذشته باید بر پایه آمار و واقعیتهای تاریخی باشد.
وی افزود: قدرتهای استکباری در بسیاری از موارد با شعار حمایت از ملتها وارد میدان شدهاند، اما آنچه در عمل دنبال شده، تأمین منافع و دسترسی به منابع و ثروتهای این کشورها بوده است.
زندیهوکیلی بیان کرد: الگوهای استعمار در گذر زمان دستخوش تغییر شده و شکلهای جدیدی از سلطه جای روشهای سنتی را گرفته است؛ از این رو نسل نوجوان باید تحولات سیاسی و اجتماعی پیرامون خود را با نگاه دقیق و مبتنی بر آگاهی دنبال کند.
استاندار مرکزی با اشاره به توانمندیهای علمی و دفاعی کشور ادامه داد: نیروهای مسلح و دانشمندان ایرانی با تکیه بر ظرفیتهای داخلی و بدون وابستگی به قدرتهای خارجی، موفق به طراحی و تولید تجهیزات پیشرفته دفاعی و موشکی شدهاند و بخش مهمی از این توان علمی، محصول تربیت نیروهای متخصص در نظام آموزشی کشور است.
وی تصریح کرد: نخبگانی که امروز در حوزههای علمی، فنی و دفاعی برای کشور دستاورد ایجاد کردهاند، روزی دانشآموز همین مدارس بودهاند و این موضوع نشان میدهد سرمایهگذاری در آموزش و پرورش، در واقع سرمایهگذاری مستقیم برای آینده کشور است.
زندیهوکیلی با اشاره به آسیبهای واردشده به آموزش و پرورش در جریان جنگ تحمیلی رمضان گفت: در این حملات، پس از نیروهای مسلح، مجموعه آموزش و پرورش از جمله بخشهایی بود که متحمل خسارت شد و مدارس و جامعه فرهنگی کشور نیز هدف قرار گرفتند.
وی افزود: هدف قرار دادن مدارس و شهادت معلمان و دانشآموزان نشان میدهد که آیندهسازان کشور نیز در محاسبات دشمن مورد توجه قرار گرفتهاند و دشمن تلاش دارد روند تربیت و پیشرفت نسل جدید را با اخلال مواجه کند.
استاندار مرکزی با تفکیک دو سطح جنگ علیه نسل نوجوان تاکید کرد: در کنار تهدید مستقیم، جنگ شناختی نیز با هدف اثرگذاری بر ذهن و باور دانشآموزان دنبال میشود و مقابله با این جریان نیازمند افزایش آگاهی، قدرت تحلیل، پرسشگری و دسترسی به اطلاعات صحیح است.
وی افزود: نوجوانان امروز متخصصان، مدیران، پژوهشگران و نیروهای اثرگذار فردای استان و کشور هستند و کیفیت آموزش و تربیت آنان مستقیماً بر روند آبادانی و توسعه پایدار اثر خواهد گذاشت.
زندیه وکیلی بیان کرد: شروع سال تحصیلی، آغاز یک حرکت علمی و تربیتی برای تقویت سرمایه انسانی کشور است و حضور فرهنگیان، دانشآموزان و مسئولان در مدارس باید نمادی از عزم مشترک برای ارتقای جایگاه علمی ایران و اعتلای پرچم جمهوری اسلامی باشد.
استاندار مرکزی گفت: خودباوری و ایستادگی ملت ایران در سالهای گذشته زمینهساز افزایش عزت و احترام کشور در منطقه و عرصه بینالمللی شده است و تداوم این مسیر نیز به نسلی آگاه، متخصص، مسئولیتپذیر و برخوردار از قدرت تحلیل نیاز دارد.
وی افزود: دانشآموزان باید با شناخت درست از گذشته، استفاده از ظرفیتهای علمی و تقویت مهارتهای فکری، سهم خود را در ساختن آینده کشور ایفا کنند و اجازه ندهند روایتهای نادرست، نگاه آنان به توانمندیها و ظرفیتهای ایران را تحت تأثیر قرار دهد.
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