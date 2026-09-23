به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه جام‌جم نوشت: در آستانه انتخابات میان‌دوره‌ای سال ۲۰۲۶ کنگره آمریکا، کاهش چشمگیر میزان محبوبیت دونالد ترامپ و چالش‌های بی‌سابقه دولت او با رسانه‌ها، شرایط بسیار پیچیده‌ای را برای حزب جمهوریخواه رقم زده است. جدیدترین نظرسنجی مشترک رویترز و آیپسوس نشان می‌دهد رضایت مردم از عملکرد رئیس‌جمهور به ۳۲‌درصد تنزل یافته و پایین‌ترین سطح محبوبیت را در کل حیات سیاسی او ثبت کرده است.

این افت شدید در کنار صعود میزان نارضایتی عمومی به ۶۶‌درصد، تحت تأثیر پیامدهای مستقیم جنگ ناخوشایند با ایران، نگرانی‌های عمیق اقتصادی و بحث‌های جنجالی مهاجرت بروز کرده است. همزمان، تصمیم جنجالی کاخ‌سفید در لغو دسترسی خبرنگاران سه شبکه خبری برجسته، تحریم پوشش برنامه‌ها از سوی گروه رسانه‌ای و راه‌اندازی شبکه اینترنتی ترامپ‌تی‌وی را به‌دنبال داشت.

دامنه این چالش‌ها حتی به رسانه‌های همسو نیز کشیده شد؛ چنان‌که شبکه فاکس‌نیوز در اقدامی غیرمنتظره، پخش زنده سخنرانی تبلیغاتی جی‌دی ونس، معاون رئیس‌جمهور در کارولینای شمالی را به علت نداشتن ارزش خبری تازه ناگهان قطع کرد. در شرایطی که جدیدترین ارقام مرکز دیسیژن دسک از پیشتازی معنادار دموکرات‌ها در موضوعات کلیدی خبر می‌دهند، تقابل همزمان دولت با افکار عمومی و نهادهای خبری، سرنوشت حزب جمهوریخواه در مجلس نمایندگان و سنا را در وضعیت کاملا مبهمی قرار داده است.

ریزش پایگاه رأی ترامپ

نتایج جدیدترین نظرسنجی مؤسسه رویترز و آیپسوس نشان می‌دهد رضایت عمومی از عملکرد دونالد ترامپ به ۳۲‌درصد تنزل یافته و پایین‌ترین سطح را در تمام حیات سیاسی او ثبت کرده است. این افت شدید در پی افزایش ابراز نارضایتی هم‌حزبی‌های جمهوریخواه او از نحوه مدیریت هزینه‌های زندگی، آن هم در برهه جنگ ناخوشایند با ایران رخ داد. این پیمایش چهارروزه که روز یکشنبه به پایان رسید، همزمان با تصمیم رئیس‌جمهور آمریکا مبنی بر اخراج سه رسانه بزرگ از کاخ‌سفید انجام شد.

او در همان روزها حاشیه‌ساز شد و اعلام کرد اگر نامش به مرکز هنرهای نمایشی کندی اضافه نشود، امکان تخریب این بنای نمادین یادبود جان اف کندی وجود دارد. یافته‌های این افکارسنجی همچنین از تمایل رأی‌دهندگان به فاصله‌گرفتن از نامزدهای حزب جمهوریخواه در انتخابات میان‌دوره‌ای سوم نوامبر خبر می‌دهند؛ رقابتی سرنوشت‌ساز که موازنه قدرت در کنگره آمریکا را برای دو سال آینده تعیین خواهد کرد.

میزان رضایت کلی از عملکرد ترامپ در مقایسه با آمار ۳۵‌درصدی هفته گذشته همین مؤسسه افت کرده است. در این میان، میزان حمایت اعضای حزب جمهوریخواه از او نیز ظرف یک هفته از ۸۲‌درصد به ۷۳‌درصد افول کرد. جمهوریخواهان اخیرا شروع به فاصله گرفتن از ترامپ در مورد جنگ و مسائل دیگر کرده‌اند. هفته گذشته، زک نان و ماریانت میلر ــ میکس، دو نماینده آیووا که با رقابت‌های دشواری برای انتخاب شدن دوباره در مجلس نمایندگان روبه‌رو هستند، مواضع پیشین خود را تغییر دادند و به دموکرات‌ها پیوستند و به محدود کردن اختیارات جنگی ترامپ در ایران رأی دادند.

تقابل کاخ‌سفید و رسانه‌ها

رسانه‌های خبری سی‌ان‌ان، پولیتیکو و ام‌اس ناو در پی اقدام دولت ترامپ در منع ورود خبرنگاران‌شان به کاخ‌سفید، از پیگیری حقوقی و طرح شکایت علیه مسئولان خبر دادند. دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا روز جمعه فرمان این ممنوعیت را صادر کرد و نهادهای یادشده را به انتشار «داستان‌پردازی و اخبار خلاف واقع» درباره تیم کاری خود متهم ساخت. مسئولان این رسانه‌ها نیز تصریح کردند مأموران انتظامی کاخ‌سفید روز شنبه از ورود خبرنگاران آنها به ساختمان جلوگیری کرده‌اند.

شبکه‌های اصلی تلویزیونی آمریکا در آستانه برگزاری مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نیویورک، پوشش خبری مشترک برنامه‌های رئیس‌جمهور را به حالت تعلیق درآوردند؛ پیش ‎از آن، اصحاب رسانه اصلی ایالات‎متحده دیدار ترامپ با زهران ممدانی، شهردار نیویورک را پوشش ندادند و تنها چند روزنامه‌ محلی حاضر به انتشار گزارش این دیدار شدند. در حمایت از آزادی مطبوعات، پنج شبکه تلویزیونی ای‌بی‌سی، سی‌بی‌سی، سی‌ان‌ان، فاکس‌نیوز و ان‌بی‌سی در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: «دسترسی به اطلاعات دقیق و مستقل درباره عملکرد دولت، حق حیاتی افکار عمومی به‌شمار می‌رود.

هیچ دولتی نباید فعالیت یک رسانه را صرفا به‌دلیل مخالفت با گزارش‌های آن محدود سازد.» چندین رسانه آمریکایی دیگر نیز از انصراف خود برای مشارکت در پوشش مشترک برنامه‌ها خبر دادند؛ در این میان نشریاتی مانند نیویورک تایمز و واشنگتن‌پست تاکید کردند که هیچ تصاویری را از رویدادهای روز دوشنبه رئیس‌جمهور منتشر نخواهند کرد. اگرچه در دوره‌های قبل (ازجمله دوران نیکسون یا اوباما) کشمکش‌های شدیدی میان کاخ‌سفید و برخی رسانه‌ها وجود داشته اما در تاریخ رسانه‌های آمریکا هرگز سابقه نداشته که تمامی شبکه‌های رقیب تلویزیونی به‌طور مشترک ارائه تصاویر و گزارش‌های مربوط به رئیس‌جمهور را در آستانه یک رویداد بین‌المللی مهم تعلیق کنند.

عقیم‌سازی مطبوعات

کاخ‌سفید در ماه فوریه اعلام کرد که مدیریت گروه پوشش خبری دسترسی به رئیس‌جمهور را شخصا برعهده می‌گیرد؛ اختیاراتی که بیش از یک قرن در کنترل انجمن خبرنگاران ریاست‌جمهوری قرار داشت. دولت آمریکا در همان ماه ورود خبرنگاران و عکاسان خبرگزاری آسوشیتد پرس را به فضاهای اختصاصی مانند دفتر بیضی و هواپیمای مخصوص رئیس‌جمهوری منع کرد.

اقدامی که به دلیل استفاده این خبرگزاری از عبارت «خلیج مکزیک» به جای «خلیج آمریکا» رخ داد و پیگیری حقوقی آن در دادگاه همچنان ادامه دارد. دونالد ترامپ با رویکرد اقتدارمآبانه همیشگی خود، در حساب کاربری‎اش نوشت: «افراد و نشریات تولیدکننده اخبار جعلی که صرفا رویکرد منفی دارند و با انتشار گزارش‌های نادرست و افتراآمیز بر پایه منابع نامشخص، امنیت ملی ما را به خطر می‌اندازند، نباید اجازه ورود به مهم‌ترین دفتر کاری جهان را داشته باشند.»

رئیس‌جمهور آمریکا هفته گذشته هنگام اعلام ممنوعیت ورود سی‌ان‌ان، پولیتیکو و ام‌اس ناو به گزارش خاصی اشاره نکرد اما بعدا توضیح داد که این تصمیم ماحصل «تراکم گزارش‌های چند سال اخیر» بوده است. وی همچنین خاطرنشان ساخت که «احتمالا رسانه‌های دیگری نیز به این جمع اضافه خواهند شد». وقتی خبرنگاری منظور او را از این سخن جویا شد، ترامپ پاسخ داد: «منظورم از افزوده‌شدن رسانه‌های جعلی دیگر چیست؟ خب، همه می‌دانند که نیویورک تایمز و واشنگتن‌پست رسانه‌های جعلی هستند.» مجموعه اقدامات بی‎سابقه سکاندار کاخ‌سفید، پنج رسانه اصلی به‌رغم اختلافات عدیده سیاسی به‌ویژه فاکس‌نیوز به‌عنوان شبکه حامی حزب جمهوریخواه را به‎دنبال داشت و انزوای جدی برای ترامپ در آستانه ریاست‌جمهوری برهم زد.