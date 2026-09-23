کشف و ضبط ۱۱۴۰ لیتر مشروبات الکلی در یکی از مناطق اهواز

به گزارش خبرنگار مهر، حمید ناصری صبح امروز چهارشنبه در جمع خبرنگاران از انهدام یک کارگاه تولید و توزیع مشروبات الکلی خبر داد و اظهار کرد: در راستای اجرای طرح‌های ارتقای امنیت اجتماعی و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و جرایم مرتبط، گزارش‌هایی مبنی بر فعالیت فردی در زمینه تولید مشروبات الکلی در یکی از محلات اهواز دریافت شد.

وی افزود: پس از انجام تحقیقات مقدماتی، رصد دقیق اطلاعاتی و اطمینان از صحت موضوع، دستورات قضایی لازم صادر و با همکاری ضابطین قضایی، عملیات بازرسی از محل مورد نظر انجام شد

معاون دادستان مرکز خوزستان تصریح کرد: در جریان بازرسی از این کارگاه، مقدار یک هزار و ۱۴۰ لیتر انواع مشروبات الکلی دست‌ساز و تجهیزات مربوط به تولید مشروبات کشف و ضبط شد.

ناصری با تأکید بر قاطعیت دستگاه قضایی در برخورد با مجرمان حوزه توزیع مشروبات الکلی و اخلال‌گران در سلامت روانی و جسمی جامعه، بیان کرد: محل مذکور پلمب شده و پرونده قضایی در این رابطه تشکیل و بذای طی مراحل قانونی و شناسایی و برخورد با دیگر عوامل احتمالی، به شعبه بازپرسی ارجاع شد.

سرپرست مجتمع دادسرای جنایی و انقلاب مرکز استان در ادامه با هشدار به هنجارشکنان گفت: مصرف و توزیع مشروبات الکلی، علاوه بر حرمت شرعی و مجازات‌های سنگین قانونی، یکی از عوامل اصلی تشدید رفتارهای پرخطر و وقوع جرایم خشن است؛ دادستانی با قاطعیت و بدون اغماض با مرتکبان چنین جرایمی برخورد خواهد کرد.