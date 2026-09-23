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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۹:۵۱

ابراز نگرانی هند از تحریم‌های آمریکا علیه روسیه و ایران

ابراز نگرانی هند از تحریم‌های آمریکا علیه روسیه و ایران

وزیر خارجه هند در دیدار با وزیر خارجه آمریکا در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، درباره تحریم‌های آمریکا علیه روسیه و ایران ابراز نگرانی کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سوبرامانیام جایشانکار وزیر امور خارجه هند امروز چهارشنبه در دیدار با مارکو روبیو وزیر امور خارجه آمریکا در حاشیه هشتاد و یکمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، نگرانی‌ های دهلی‌ نو را در خصوص قانونی در آمریکا مطرح کرد که برخی کشورها را به بهانه خرید انرژی از روسیه هدف قرار می‌دهد.

وزیر امور خارجه هند در این باره در شبکه اجتماعی «ایکس» (توییتر سابق) اعلام کرد که وی «منافع و نگرانی‌ های هند» را در رابطه با «قانون تحریم روسیه و ایران» مجدداً مورد تأکید قرار داده است.

به گفته او، طرفین همچنین درباره تحولات منطقه خلیج فارس و اوکراین گفتگو کردند.

روبیو نیز در پیامی جداگانه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که آمریکا و هند در حال تقویت مشارکت راهبردی خود هستند و «در خصوص اولویت‌های کلیدی منطقه‌ ای و تلاش‌ های چندجانبه پیش‌رو، هماهنگی می‌ کنند.

کد مطلب 6956794

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    نظرات

    • علی IR ۰۰:۰۴ - ۱۴۰۵/۰۷/۰۲
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      لعنت بر ترامپ خائن و کابینه دولت امریکا

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