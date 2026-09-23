انصارالله یمن: ۴۰۸ کشتی از باب المندب عبور کردند؛ آبراه امن است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سبا، وزارت حمل و نقل دولت صنعا اعلام کرد: ۴۰۸ کشتی تجاری بین ۱۱ تا ۲۱ سپتامبر از تنگه باب المندب عبور کردند. ۱۹۶ کشتی طی ۱۰ روز از باب المندب به سمت شمال و ۲۱۲ کشتی به سمت جنوب عبور کردند.

در این بیانیه آمده است: روزانه بیش از ۴۰ کشتی تجاری از تنگه باب المندب عبور می‌کنند. تعداد کشتی‌های عبوری از باب المندب از زمان آزادسازی مناطق ساحلی غربی به ۴۰۸ کشتی افزایش یافته است، در حالی که این تعداد بین ۱ تا ۱۰ سپتامبر ۳۹۳ کشتی بود.

وزارت حمل و نقل صنعا بیان کرد: کشتیرانی از طریق باب المندب به استثنای کشتی‌های سعودی، به طور روان و ایمن برای ناوگان تجاری بین‌المللی در حال انجام است. تداوم جریان عادی و امن تردد دریایی در باب المندب، ادعاهای مربوط به توقف کشتیرانی یا ناامنی در این آبراه را رد می‌کند.