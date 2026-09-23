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۱ مهر ۱۴۰۵، ۲۰:۰۰

جنگنده هاوک نیروی هوایی انگلیس سقوط کرد

جنگنده هاوک نیروی هوایی انگلیس سقوط کرد

یک فروند جنگنده هاوک متعلق به نیروی هوایی انگلیس نزدیک پایگاه هوایی RAF Valley در ولز سقوط کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسکای نیوز، ۲ خلبان نیروی هوایی سلطنتی انگلیس امروز چهارشنبه پس از خروج اضطراری از یک فروند هواپیمای آموزشی که در ولز سقوط کرد، به دلیل جراحات تحت درمان قرار گرفتند.

هواپیمای هاوک تی۲ در حال پرواز بود که در منطقه پنکارنیزیگ نزدیک پایگاه هوایی RAF Valley به زمین برخورد کرد.

پلیس شمال ولز اعلام کرد: ۲ خلبان به دلیل جراحات تحت درمان هستند و در این مرحله هیچ گزارشی از خسارت یا جراحات گسترده‌تر وجود ندارد.

تحقیقات درباره دلیل وقوع این حادثه آغاز شده است.

کد مطلب 6956821

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