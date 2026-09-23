به گزارش خبرنگار مهر، نامدار صیادی بعدازظهر چهارشنبه در شورای معاونان سازمان جهاد کشاورزی لرستان، اظهار داشت: با توجه به اهمیت آغاز فصل زراعی جدید، این نشست با هدف همافزایی، احصای چالشها و پیگیری برای رفع موانع پیشروی کشاورزان برگزار شده است.
وی بر ضرورت هماهنگی بیشتر مجموعه جهاد کشاورزی برای پشتیبانی از بهرهبرداران در آستانه فصل کشت تأکید کرد.
تسریع در توزیع کود شیمیایی میان کشاورزان
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به موضوع تأمین و توزیع کود شیمیایی تصریح کرد: تمامی کارگزاران و کشاورزان فعال در این حوزه که پیشتر شناسایی شدهاند، موظف هستند برای دریافت سهمیه کود تخصیصی، هرچه سریعتر به مراکز خدمات جهاد کشاورزی مراجعه کنند.
صیادی افزود: تسریع در مراجعه و دریافت سهمیه، با هدف شتاببخشی به روند توزیع نهادهها در آستانه فصل کشت انجام میشود تا کشاورزان بتوانند نهادههای مورد نیاز خود را در زمان مناسب دریافت کنند.
هشدار درباره تغییرات اقلیمی و ضرورت اقدامات پیشگیرانه
وی با هشدار نسبت به احتمال وقوع پدیدههای مرتبط با تغییرات اقلیمی، از جمله النینو، گفت: از بهرهبرداران انتظار میرود در سال زراعی پیشرو ارتباط مستمر خود را با کارشناسان پهنه و مدیران جهاد کشاورزی شهرستانها حفظ کنند.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان ادامه داد: کشاورزان باید با رصد اخبار و توصیههای فنی کارشناسان، اقدامات پیشگیرانه لازم را برای جلوگیری از آسیبهای احتمالی ناشی از شرایط اقلیمی به عمل آورند.
تأمین ۱۸ هزار تن بذر اصلاحشده گندم و جو
صیادی همچنین از تأمین ۱۸ هزار تن بذر اصلاحشده گندم و جو در استان خبر داد و خاطرنشان کرد: این نهادهها آماده توزیع است و کشاورزان باید برای دریافت بذر مورد نیاز خود به مراکز خدمات جهاد کشاورزی مراجعه کنند.
وی تأکید کرد: دریافت بهموقع بذر و سایر نهادههای مورد نیاز، زمینه اجرای فرآیند کاشت مطابق برنامهریزیهای انجامشده و تحقق اهداف تولید در سال زراعی جاری را فراهم میکند.
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