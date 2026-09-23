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۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۲

لاوروف: روسیه نگران فعالیت‌های نظامی-بیولوژیک برخی کشورهاست

لاوروف: روسیه نگران فعالیت‌های نظامی-بیولوژیک برخی کشورهاست

وزیر خارجه روسیه گفت فعالیت‌های نظامی-زیستی برخی کشورها در خارج از قلمرو خود، پرسش‌های جدی درباره پایبندی آنها به کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیکی و سمی ایجاد می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه در پیامی ویدئویی به شرکت‌کنندگان در سمیناری درباره اجرای ملی کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیکی و سمی، نسبت به فعالیت‌های نظامی-زیستی برخی کشورها ابراز نگرانی کرد.

لاوروف گفت: فعالیت‌های نظامی-زیستی برخی کشورها در خارج از قلمرو ملی خود که تحت عنوان همکاری برای اهداف پیشگیرانه و دیگر اهداف صلح‌آمیز انجام می‌شود، در زمینه پایبندی به این کنوانسیون پرسش‌های جدی ایجاد می‌کند.

وزیر خارجه روسیه افزود که با گذشت نیم قرن از اجرایی شدن کنوانسیون سلاح‌های بیولوژیکی و سمی در سال ۱۹۷۵، مسئله تأمین امنیت زیستی همچنان اهمیت خود را حفظ کرده است.

او از ماهیت فرامرزی تهدیدهای زیستی، احتمال سوءاستفاده از فناوری‌های زیستی و همچنین امکان استفاده تروریست‌ها از عوامل بیماری‌زا و سموم زیستی به‌ عنوان سلاح، به‌ عنوان برخی از عوامل تهدیدکننده امنیت زیستی نام برد.

کد مطلب 6956284

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